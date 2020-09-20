تطبيقات الأسبوع للاندرويد – مجموعة مميزة جدا شاملة كل شئ بالاضافة للألعاب المختارة التي تستحق تجربتك!

اليوم وكالعادة نشارككم مجموعة من أفضل تطبيقات اندرويد الجديدة وأيضًا أفضل ألعاب اندرويد الجديدة جنبًا إلى جنب مع تطبيقات متاحة مجانًا مؤقتًا وكذلك ألعاب، وكما نهدف بشكل مستمر من مقالنا الأسبوعي فنحن نريد أن نعرّفكم بالتطبيقات الجديدة من ناحية وكذلك المفيدة غير المنتشرة على هواتفنا، شاركونا دائمًا أرائكم واقتراحاتكم القيّمة، أيضًا لا تنسوا تحميل التطبيقات المتاحة مؤقتة على الفور في حالة إعجابكم بها! والآن لنبدأ.





تطبيق Crypt-IT – تشفير الملفات وفك تشفيرها على اندرويد



هذا التطبيق ببساطة واحد من أفضل تطبيقات اندرويد الجديدة وهو تطبيق تشفير للملفات والبيانات يعتمد تقنية التشفير 265-بت، وهي تقنية تمتلك درجة عسكرية من الأمان والحماية وهي غير قابلة للكسر على الأقل بالنسبة للمستخدمين والجهات العادية! التطبيق يتيح تشفير الملفات تشفير ثنائي وحمايتها بكلمة مرور، ومن ثم مشاركتها ليقوم الطرف الآخر بفك تشفيرها باستخدام نفس التطبيق، التطبيق مدفوع لكنه متاح حاليًا بشكل مجاني.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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تطبيق Home Wrokouts Gym Pro – افقد الوزن واكتسب العضلات



هذا التطبيق يوفّر تمارين منزلية كثيرة ومتعددة والتي تساهم في الحفاظ على صحة الجسم، فقدان الوزن وتليين المفاصل، لكن ما يميز هذا التطبيق بشكل عام هو أنه لا يضم أية إعلانات! هذا لأنه في الأصل تطبيق مدفوع ومتاح الآن مجانًا، أيضًا فهو يقدّم فيديوهات لكل تمرين حتى تقوم به بشكل صحيح.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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تطبيق Google Podcasts – استمع لمحتوى مفيد في وقت فراغك



مرة أخرى نشارككم — بدأت ثقافة البودكاست في الانتشار عالميًا منذ سنوات طويلة، لكن نحن كعرب لم نعامل هذا النوع من المسموعات بشكل مثالي، عند تجربتي لتطبيق Google Podcast عند توفره لمنطقتنا العربية أعجبت به جدًا، ببساطة التطبيق يوفّر لك مسموعات أشبه بالمقالات التثقيفية من أشخاص أصحاب خبرة، هذا إلى جانب شروحات لأمور عديدة في الحياة جنبًا إلى جنب مع لقاءات TED المميزة.

السعر : مجّاني

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لعبة Stickman Ghost – لعبة أكشن مميزة لا تحتاج إنترنت



تتيح لك هذه اللعبة تجربة لعب طولية ثنائية الأبعاد مع رسوميات ممتازة وألوان رائعة، وهي حقًا من أفضل ألعاب اندرويد الجديد نسبيًا، اللعبة في الأصل مدفوعة، لكنها متاحة الآن مجانًا، اللعبة لا تضم أية إعلانات وتعمل دون إنترنت! أيضًا فعند تحميلك لها أثناء فترة توفرها مجانًا ستحصل على 20 ألف وحدة ذهبية داخل اللعبة.

السعر : مجّاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية !



تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Relax.me – دع هاتفك يساعدك في الاسترخاء



يوفّر لك هذا التطبيق المجاني والمميز أدوات متكاملة لكي تخفف على نفسك وتسترخي من خلال أدوات متعددة أهمها الموسيقى الهادئة وأدوات التأمل، هذا إلى جانب أن التطبيق يوفّر واجهة استخدام مميزة، يوفّر التطبيق أصوات الطيور، الضوضاء البيضاء (صوت متكرر غير مزعج)، أصوات الطبيعة، مؤقت لإيقاف الموسيقى وكذلك خلفيات جمالية قابلة للتحميل.

السعر : مجّاني

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تطبيق Slatch – تعرف على ناس جدد من حول العالم



هذا التطبيق ليس تطبيقًا للتعارف والتراسل بقدر كونه تطبيقًا لإزالة الحدود بين الناس! التطبيق يتيح ترجمة تلقائية بين 103 لغة مختلفة بينها العربية، يعني يُمكنك أن تتواصل مع شخص صيني وتكتب بالعربية ويحول التطبيق تلقائيًا كلماتك للصينية! من المتوقع لهذا التطبيق أن يحقق نجاحًا كبيرًا في الفترة القادمة نظرًا لفكرته من ناحية، وقدرته على الترجمة الصحيحة من ناحية أخرى.

السعر : مجّانية

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لعبة Sky Combat – من أفضل ألعاب حرب الفضاء



تقدّم لعبة Sky Combat تجربة لعب مثالية لألعاب حرب الفضاء في حين أنها تمتلك عدد كبير من التقييمات الإيجابية والتحميلات، اللعبة توفّر وضع لعب أونلاين مباشر إلى جانب رسوميات ثلاثية الأبعاد مدهشة، كذلك فيُمكنك ترقية عتادك داخل اللعبة إلى ما نهاية بالإضافة لعدد كبير من الخرائط لتلعب فيها!

السعر : مجّانية

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تحميل لعبة Civilization للأندرويد أخيرًا



توفّرت لعبة Civilization VI أخيرًا لنظام تشغيل أندرويد وهذا بعدما استمرت اللعبة في تحقيق النجاح على منصات الألعاب الاحترافية لسنوات طويلة، لعبة Civilization VI هي وببساطة واحدة من أفضل الألعاب الاستراتيجية على الإطلاق كما أن اللعبة تعتز بتقديمها رسوميات مشابهة للرسوميات الموجهة لأجهزة الألعاب والحواسيب!

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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تطبيق File Converter – طريقة تحويل صيغة ونوع أي ملف بسهولة



بكل بساطة، هذا التطبيق المميز والمجاني يتيح لك تغيير صيغة (أو امتداد) أي ملف على هاتفك بما في ذلك الملفات الصوتية، الصور، المستندات، الفيديوهات.. إلخ، كما أنه يقوم بتحويل الصيغة مباشرةً عبر السحابة ولا يستنفذ قدرات هاتفك أو يزيد من سخونته.. إلخ، يمكنك تجربته إن كنت تحتاج لتغيير صيغة أي ملف بشكل مستمر.

السعر : مجّاني

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تطبيقات وألعاب إضافية:

1- لعبة Toy Of War – مدفوعة، متاحة مجانًا لفترة محدودة [تحميل]

2- تطبيق Instagram Lite – مجانية – نسخة مخففة من إنستجرام للأجهزة الأضعف [تحميل]

3- لعبة Super Glitch Dash – مجانية – تتميز برسوم رائعة [تحميل]

4- تطبيق Twobird – مجاني – لإدارة البريد الإلكتروني والمهام [تحميل]

ما رأيك في تطبيقات هذا الأسبوع لاندرويد؟ وهل كان هناك تطبيق تود رؤيته في هذا المقال ولم تره؟ يمكنك دائمًا أن تشاركنا رأيك واقتراحاتك! لا تنسى أيضًا مطالعة أفضل تطبيقات اندرويد للأسابيع الماضية!

