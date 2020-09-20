تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة من التطبيقات المميزة والمنوعة بعضها مخصص لتحديث iOS 14 الجديد!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق Color Widgets – اصنع ويدجت خاصة بك!

تحديث iOS 14 يدعم الويدجت في الشاشة الرئيسية ومن خلال هذا التطبيق يمكنك تخصيص الويدجت الخاصة من ناحية الألوان والتصميم والخطوط لتكون معبرة عنك أكثر، عبر خطوات بسيطة سوف تحصل على الويدجت الخاص بك.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Photo Widget – ويدجت على هيئة صور

من خلال هذا التطبيق سوف تتمكن من عرض مجموعة من الصور في ويدجت صغير، يمكن اختيار حتى 30 صورة وسوف يتم عرضها على الشاشة الرئيسية داخل الويدجت بالتبادل.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق 1min+ for Instagram لإنستاغرام

هل تود رفع فيديو أكثر من دقيقة على إنستاغرام؟ هذا التطبيق مناسب لك لأنه سوف يقوم بتقطيع الفيديو ليكون مناسباً للرفع على إنستاغرام ، ويمكن للمستخدم رفعها بالتتابع لعرضها لباقي المستخدمين.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Driven للتركيز على مهامك وأعمالك

هو تطبيق يساعدك للتركيز على مهامك وأعمالك التي تود إنجازها بعيداً عن التشتت الذي يسببه لك الهاتف الجوال. التطبيق يتيح لك تقسيم الأعمال التي تود إنجازها ويساعدك على إتمامها كما يقوم بتحفيزك وعرض سجل الإنجازات الخاصة بك. يمكنك أيضاً تصوير سيلفي داخل التطبيق أثناء العمل.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Video to Pic لالتقاط صور من داخل الفيديو

هو تطبيق يساعدك على التقاط صور عالية الجودة من مقاطع الفيديو الموجودة لديك على الهاتف، يمكنك التمرير حتى إيجاد اللقطة التي تود حفظها ثم التقاط الصورة وتعديلها وأخيراً حفظها على الجهاز.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق FindPlant للتعرف على النباتات والزهور

هل أنت من هواة النباتات والزهور؟ هذا التطبيق مفيد للغاية فهو يقوم بالتعرف على النباتات والزهور المختلفة من خلال الكاميرا ويقدم لك الأسماء العلمية لها وبعض المعلومات عنها من الإنترنت والموسوعات العلمية.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Nike Run Club لهواة الجري والرياضة

هو تطبيق مخصص لهواة رياضة الجري لتببع المسافات التي قطعوها وإرشادهم صوتياً أثناء التمرين وكذلك إعطائهم شارات ومكافآت افتراضية مع إمكانية منافسة أشخاص أخرين في التطبيق.

السعر : مجاني