السجن 12 عاماً لطبيب أسنان متهور (فيديو)

أصدرت محكمة أمريكية حكماً بسجن طبيب الأسنان سيت لوكهارت، 12 عاماً بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر وارتكاب عمليات تزوير مع شركات التأمين.

وكانت السلطات الأمريكية في ولاية ألاسكا الأمريكية قد اعتقلت الطبيب البالغ من العمر 35 عاماً بعد انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه واقفاً على لوح هوفربورد ويستخرج سناً من فم مريضة كانت تحت التخدير، قبل أن يتحرك داخل الغرفة رافعاً يده للأعلى احتفالاً بالنصر.

وأثار الفيديو غضب السلطات الأمريكية التي وجّهت إلى سيت لوكهارت 46 تهمة مختلفة منها مزاولة طب الأسنان بشكلٍ غير قانوني، واختلاس الأموال، وارتكاب عمليات تزوير.

من جهةٍ أخرى أبدى الطبيب سيت لوكهارت أسفه قُبيل نطق الحكم، وقال إنّه لا يعرف كيف انحرف عن المسار الصحيح.

يذكر أن السلطات القضائية في ألاسكا أصدرت حكماً بسجن الطبيب سيت لوكهارت لمدة 20 عاماً بينها 8 سنوات مع وقف التنفيذ، وتغريمه بمبلغ 2.2 مليون دولار أمريكي.

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