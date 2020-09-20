دراسة: علاقة وثيقة بين نقص “فيتامين د” والإصابة بكورونا

وجدت دراسة جديدة قام بها باحثون تابعون لجامعة بوسطن الأمريكية علاقة وثيقة بين نقص فيتامين (د) وزيادة الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الباحثون المشاركون في الدراسة إنّ نقص فيتامين (د) يزيد من احتمال الإصابة بكورونا بنسبة 50%.

وشملت الدراسة أكثر من 190 ألف شخص خضعوا لاختبار كورونا، حيث أظهرت نتائج الاختبار زيادة أعداد الإصابة بكورونا عند الأشخاص الذين لديهم مستويات أقل من الموصى بها من الفيتامين (د).

وأنَّ نسبة الإصابة وصلت لـ 8% عند الأشخاص الذين يملكون مستويات كافية من هذا الفيتامين ولـ 6% عند الأشخاص الذين يملكون مستويات عالية منه.

وطلب العلماء من الأشخاص الذين يعانون من نقصٍ في الفيتامين (د) شراء مكملاته من الصيدلية، والتعرض لأشعة الشمس بشكلٍ كافٍ يومياً للحصول عليه.

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