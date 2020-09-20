تسريبات تكشف مواصفات Galaxy Tab Active 3 المنتظر

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من داخل شركة سامسونغ الكورية الجنوبية المواصفات الكاملة للجهاز اللوحي المنتظر Galaxy Tab Active3.

وبحسب التسريبات الواردة فإن الجهاز الجديد سيعمل بمعالج Exynos 9810 Soc ونظام تشغيل Android 10.

وستزود الشركة الكورية الجنوبية جهازها اللوحي الجديد بشاشة مقاس 8 بوصة ودقة عرض 1920*1200 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 64 أو 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز اللوحي الجديد على بطارية بسعة 5050 ميلي أمبير، قلم S pen، واي فاي، بلوتوث، بالإضافة لمقاومته الماء والغبار وفق معيار IP68.

يذكر أن التسريبات لم تكشف سعر Galaxy Tab Active3 وموعد طرحه في الأسواق العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية