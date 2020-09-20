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ثلاثيني بشكل طفل بسبب حالة مرضية نادرة (صور)

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعاني الشاب الروسي دينيس فاشورين البالغ من العمر 33 عاماً من حالة مرضية نادرة جعلت جسده يتوقف عن النمو منذ كان في الـ13 من العمر.

وساهمت المقابلة التي أجراها مع إحدى قنوات اليوتيوب الشهيرة في روسيا في شهرته، وتسليط الضوء على قضيته.

وقال الشاب المولود في العام 1987 والذي يعيش في قرية صغيرة في منطقة كراسنوياسارك الروسية إنَّهُ يفضل العيشَ في القريةِ على الانتقالِ للمدينة لأنَّ جميع سكان القرية يعرفون حالته.

وأكدَّ دينيس أنَّ توقف نموه في مرحلة المراهقة لم يمنعه من التفوق في دراسته، والتفوق على أقرانه في بعض الرياضات.

وأوضح الشاب الروسي معاناته من الأمراض المتعلقة بتقدم السن كآلام المفاصل رغم عيشه في جسد مراهق.

وقال دينيس إنّه يعيش حياةً طبيعةً رغم تعرضه لبعض المواقف المحرجة في بعض الأحيان كاشتباه شرطي المرور بتزوير رخصة القيادة، وسخريته منه بعدما تأكد من هويته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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