ديزل تطلق ساعة ذكية بتصميم عصري وشفاف

أعلنت شركة ديزل عن ساعة ذكية بمواصفات مميزة أطلقت عليها MDJ Fadelite DT2023.

وجاءت الساعة الجديدة بتصميم عصري وشفاف لجسمها، في حين جاء السوار المحيط بها ملوناً وبتصميم Cyberpunk.

وستعمل هذه الساعة بمعالج Snapdragon Wear 3100، ونظام تشغيل Wear OS يدعم الأجهزة العاملة بنظام غوغل أندرويد ونظام أي أو إس.

وزودت ديزل ساعة MDJ Fadelite DT2023 بشاشة مقاس 1.19 بوصة ودقة وضوح 390*390 بيكسل، وكثافة بيكسلات تصل إلى 328 نقطة في البوصة المربعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية للساعة الجديدة بسعة 4 غيغا بايت، تدعم تقنية اتصالات المجال القريب NFC.

وتتميز الساعة بمقاومتها للماء والغبار، وبمراقبتها نبضات القلب، وتوفير العديد من وظائف اللياقة البدنية عن طريق النظام العالمي لتحديد المواقع GPS، بالإضافة لدعمها المساعد الصوتي لغوغل، Goggle Fit، وGoogle Pay.

وستحتوي ساعة MDJ Fadelite DT2023 على بطارية قوية تجعلها تعمل لعدة أيام في وضع توفير الطاقة.

يذكر أن ديزل ستطلق الساعة الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 299 يورو.

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