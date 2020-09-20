Realme تستعد لإطلاق هاتف متطور بسعر رخيص

تستعد شركة Realme الصينية لإطلاق هاتفٍ جديد متطور بسعر رخيص سيحمل اسم Realme 6s.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio G90T ثماني النوى بتردد 2.0 غيغا هرتز، ونظام تشغيل Android 10.

وستزود الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، وتردد 90 هرتز، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة GPS، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أن الشركة الصينية ستوفر هاتفها الجديد بألوان الأبيض، الأسود، والأزرق، وستطرحه في الأسواق بسعر 200 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية