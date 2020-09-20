رامي عياش يطرح عمله الوطني “أنا ثائر”

طرح النجم اللبناني رامي عياش على قناته الرسمية في موقع يوتيوب أغنية أنا ثائر على طريقة الفيديو كليب.

وقال الفنان اللبناني إنّه استغرق وقته كاملاً في التحضير للأغنية الوطنية الجديدة والتي جاءت كرد فعلٍ على انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس الماضي.

وشكر رامي عياش من خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر الفنانة كارمن لبّس التي لعبة دور الأم في فيديو كليب الأغنية، وأكدَّ أنَّ حضورها أضاف الشيء الكثير للأغنية.

من جانبها شكرت الفنانة اللبنانية رامي عياش على إتاحة الفرصة لها للمشاركة في الأغنية الوطنية.

وحققت أغنية أنا ثائر أكثر من 26 ألف مشاهدة منذ طرحها لأول مرة على اليوتيوب يوم 18 سبتمبر الجاري، وتفاعل معها عشاق رامي عياش بشكل إيجابي.

وأغنية أنا ثائر من كلمات نادين الأسعد، وألحان رامي عياش، وإنتاج داني حلو.

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