“12 شرطاً” لدخول حفلة عمرو دياب في السعودية

في إطار التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، قامت الشركة المنظمة لحفلة عمرو دياب المقررة في جدة يوم 26 سبتمبر الجاري بفرض 12 شرطاً على الأشخاص الراغبين بدخول الحفلة.

وطالبت الأشخاص الراغبين بحضور الحفلة الاطلاع على هذه الشروط قبل شراء تذكرة الحفل، لأنّ هذه الشروط ستطبق على الجميع دون استثناء.

وقالت اللجنة المنظمة إنّ التسجيل بتطبيق توكلنا وتباعد أولّ هذه الشروط، لأنّ التطبيق يحتوي على البرتوكول الطبي المطبق في الحفلة.

أما الشرط الثاني فكان نصيحةً للأشخاص الذين تجاوزوا 65 عاماً ويعانون من أمراض مزمنة بعدم حضور الحفلة.

ومن الشروط الأخرى التي فرضتها اللجنة ارتداء القناع الطبي الواقي قبل الدخول للحفلة، والالتزام بوضعه طوال الحفلة، وعدم اصطحاب الأطفال دون سن الـ 15، وأخذ قياس لدرجات الحرارة قبل دخول الحفلة، مع منع الأشخاص الذين تتجاوز حرارتهم 38 درجة من الحضور.

بالإضافة إلى ذلك فقد منعت اللجنة المنظمة ارتداء القفازات، وطالبت جميع الحضور بتعقيم اليدين قبل الدخول وبعد الخروج مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي لمسافة 1.5 متر خلال الحفلة.

كما نبهت اللجنة المنظمة لخطورة تبديل المقاعد، ودعت الحضور للابتعاد عن المصافحة والالتزام بآداب العطس.

يذكر أن حفلة عمرو دياب في جدة تأتي ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية.

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