“دراسة صادمة” بشأن انتقال كورونا من الحيوانات للبشر

أكدّت دراسة هولندية جديدة إمكانية انتقال فيروس كورونا بين البشر والحيوانات في كلا الاتجاهين.

شملت الدراسة 16 مزرعة لحيوانات المنك في هولندا تحتوي على 760 ألف من حيوانات المنك و97 عاملاً.

وأظهرت متابعة المزارع الـ4 الأولى إصابة عاملين على الأقل بفيروس كورونا عن طريق حيوانات المنك.

وقال الباحثون إنّ 67% من عمال المزارع الذين أصيبوا بالفيروس كانت عيناتهم متطابقة وراثياً مع العينات المأخوذة من حيوانات المنك المصابة، في حين كانت عينات الأشخاص الذين لم يعملوا في مزارع المنك مختلفة وراثياً عنهم.

وقال الباحثون إنّهم سيعرضون نتائج دراستهم في مؤتمر الجمعية الأوروبية لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية حول فيروس كورونا الذي سيعقد في سبتمبر الجاري.

يذكر أن العالم شهد ظهور عدة حالات إصابة بفيروس كورونا بين الحيوانات بعد انتقال المرض إليها عن طريق البشر.

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