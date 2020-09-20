مشهد مذهل.. انقلاب جبل جليدي ونجاة مغامرين.. شاهد

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو يظهر انقلاب جبل جليدي بمغامرين أثناء قيامهما بتسلقه.

وقعت هذه الحادثة بالقرب من جزيرة سبيتسبيرغن الجزيرة الأكبر والوحيدة المأهولة بالسكان في أرخبيل سفالبارد في النرويج، حيث كان المغامر السويسري المشهور مايك هورن يحاول تسلق جبلاً جليداً في المحيط رفقة صديقه قبل أن يفاجأ بانقلابه.

وعلى الفور تدخل مساعدو هورن الذين كانوا على ظهر قاربٍ بالقرب منهما، وقاموا بإنقاذهما من الموت المحتم.

ونشر المغامر السويسري فيديو الحادثة على حسابه الرسمي في موقع إنستجرام، ووصف فكرة تسلّق الجبل الجليدي بالفكرة السيئة، وقال إنّه تعرض لعددٍ كبيرٍ من الحوادث الخطيرة خلال حياته، وشكر هورن فريقه الذي يتخذ قرارات صحيحة تنقذه من المواقف الخطرة، وتعيده سالماً لأرض الوطن.

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