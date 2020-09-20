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مشهد مذهل.. انقلاب جبل جليدي ونجاة مغامرين.. شاهد

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو يظهر انقلاب جبل جليدي بمغامرين أثناء قيامهما بتسلقه.

وقعت هذه الحادثة بالقرب من جزيرة سبيتسبيرغن الجزيرة الأكبر والوحيدة المأهولة بالسكان في أرخبيل سفالبارد في النرويج، حيث كان المغامر السويسري المشهور مايك هورن يحاول تسلق جبلاً جليداً في المحيط رفقة صديقه قبل أن يفاجأ بانقلابه.

وعلى الفور تدخل مساعدو هورن الذين كانوا على ظهر قاربٍ بالقرب منهما، وقاموا بإنقاذهما من الموت المحتم.

ونشر المغامر السويسري فيديو الحادثة على حسابه الرسمي في موقع إنستجرام، ووصف فكرة تسلّق الجبل الجليدي بالفكرة السيئة، وقال إنّه تعرض لعددٍ كبيرٍ من الحوادث الخطيرة خلال حياته، وشكر هورن فريقه الذي يتخذ قرارات صحيحة تنقذه من المواقف الخطرة، وتعيده سالماً لأرض الوطن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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