3 مشروبات صحية ابدأ يومك بها

تساءل كثيرون عن المشروب الأفضل صحيا في الصباح، لبدء اليوم بنشاط وحيوية بعيدا عن المشاكل الهضمية أو الأضرار الصحية. فما المشروبات المثالية عند الاستيقاظ التي ينصح خبراء التغذية بتناولها؟

قد تكون بعض المشروبات التي تبدو شهية المذاق في الواقع مضرة بالصحة. لهذا السبب إليك 3 مشروبات ينصح بها الخبراء في ساعات الاستيقاظ الأولى:

1– الماء حتى لو لم تشعر بالعطش

أجمع الخبراء على أن شرب الماء صباحا قبل شرب أي شيء آخر من أهم الأشياء التي تقدمها لجسمك، حتى لو بدا الأمر مزعجا أحيانا، فهذا أكثر ما يحتاجه جسمك لترطيبه بعد ليلة من النوم، للبقاء رطبا بشكل كافٍ طوال اليوم. وبإمكانك إضافة بعض شرائح الليمون إلى كأس الماء أو بعض قطع الخيار أو الفواكه.

يبقى الماء المشروب المفضل الذي ينصح به الخبراء.

2- الشاي الأخضر

يتميز الشاي الأخضر بالعديد من الفوائد الصحية بفضل النسبة العالية من مضادات الأكسدة التي يحتويها. وقد أظهرت الدراسات أن شرب الشاي الأخضر لا يزيد من معدل التمثيل الغذائي فحسب، بل يساعد في حرق الدهون أيضا، وفقا لما نقل موقع دويتشه فيله عن موقع “هيلث لاين” الأميركي.

3- عصير الخضار

فكر في استبدال فنجان قهوتك بكوب من العصير الأخضر، إذ إن العناصر الغذائية الموجودة في الخضار، وخاصة الخضار الورقية مثل اللفت والسبانخ، من شأنها أن تعزز مستويات الطاقة وتحارب التعب في الجسم لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد.

تجنب اتباع الرائج

بالمقابل ليس ما كل ينال انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي يعني بالضرورة أنه صحيح. ففي حين يتوجه كثير من الأشخاص الذين يتبعون نظام “الكيتو” إلى إضافة الزبدة أو بعض أنواع الزيوت إلى قهوتهم الصباحية، تضاربت آراء خبراء التغذية بشكل كبير حول هذه النقطة.

تقول طبيبة التغذية أماندا فرانكيني لموقع هافنغتون بوست -وفق ما نقل موقع دويتشه فيله- “لم تدعم أي دراسات تمت مراجعتها فكرة أن شرب القهوة الساخنة بالزبدة في الصباح قد تجعلك تخسر الوزن أو تزيل السموم من الجسم”.

كما أثارت مشروبات الطاقة، التي نالت شعبية كبيرة مؤخرا، الكثير من المخاوف الصحية أيضا لنسبة الكافيين العالية بها، لذا من الأفضل شرب القهوة دون إضافة الدهون أو استبدال القهوة كليا بالعصائر الطازجة.

المصدر :الجزيرة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية