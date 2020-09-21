أفضل خدمات وتطبيقات مشاهدة الفيديوهات مع الأصدقاء مباشرةً عبر الإنترنت

من منّا لا يود مشاهدة الفيديوهات مع الأصدقاء عن بعد في أي وقت وعبر الإنترنت فقط؟ هذا يشمل فيديوهات اليوتيوب وأيضًا الأفلام والمسلسلات على نيتفلكس أو في بعض الأحيان تلك المحملة على جهازك نفسه! سنشارككم في هذا المقال أفضل الخدمات والتطبيقات لمشاهدة الفيديوهات مع الأصدقاء مباشرةً عبر الإنترنت وسننوع الخيارات لتجدوا فيما بينها ما يناسب الجهاز الذي تستخدمونه.

تطبيق Kast (Rabbit سابقًا) لمشاهدة الفيديوهات مع الأصدقاء عن بعد

هذا التطبيق حقًا مثالي لجميع الاستخدامات وجميع الأجهزة، لذلك نشاركه معكم أولًا، التطبيق يعمل على الهواتف الذكية بأنواعها وعلى الكمبيوتر سواء من خلال المتصفّح نفسه أو من خلال تطبيق يتم تحميله لويندوز أو ماك! حمّل التطبيق من موقعه الرسمي.

كيفية استخدام زووم في مشاهدة الفيديوهات والأفلام مع الأصدقاء

حل آخر مناسب للجميع في حالة أن Kast لم ينل رضاك، تطبيق Zoom هو في واقع الحال تطبيق مخصص للاجتماعات والأعمال، لكن لن يحدث شيء ان استخدمته في مشاهدة الأفلام والفيديوهات الترفيهية! كل ما عليك فعله هو فتح التطبيق على الهاتف أو على الكمبيوتر ومن ثم اختيار الخيار Share Screen، هذا الخيار سيشارك محتوى شاشتك جنبًا إلى جنب مع الصوت أيضًا.. شغل الآن الفيديو الذي تريد مشاهدته وأرسل رابط الاجتماع للأصدقاء ليشاركوك! حمّل زووم من متجر تطبيقاتك على أي منصة أو من موقعه.

مشاهدة الفيديوهات بشكل جماعي من خلال خدمة Twosevern

خدمة أخرى مميزة وتقدّم نفس الغرض ولا تحتاج سوى المتصفح لكي تعمل سواء على الكمبيوتر أو الموبايل، من خلال هذه الخدمة يُمكنك تشغيل أي مقطع فيديو من أي منصة مدعومة أو حتى من الفيديوهات المخزنة على جهازك، لكن هذا بالطبع يحتاج إنترنت قوي.. جرب الخدمة من موقعها.

خدمة Syncplay لمزامنة الفيديوهات بشكل جماعي

هذه الخدمة تناسب المستخدمين المتقدمين نسبيًا، هذا حيث أنها تحتاج أولًا لجهاز كمبيوتر، تحتاج لإنترنت قوي وأيضًا تحتاج لمشغل مثل VLC أو Media Player Classic، ومن ثم يُمكنك من خلالها مشاركة الفيديو مع أي صديق يمتلك نفس المشغّل ولديه نفس الخدمة، الأمر قد يبدو معقّد لكن عند تجربته ستكتشف أنه أمر في غاية البساطة.. موقع الخدمة.

خدمة Gaze لمشاهدة فيديوهات اليوتيوب سويًا عبر الإنترنت

إن كان المحتوى الذي تريد مشاهدته مع الأصدقاء موجود على يوتيوب فخدمة Gaze هي كل ما تحتاج له، فقد ادخل وقم بإنشاء غرفة وأرسل رابطها لصديقك ومن ثم ابدأ في تشغيل الفيديو الذين تريدون مشاهدته، أيضًا تتيح الخدمة مزامنة بعض الملفات من جهازك نفسه لكن في حدود مساحات قليلة.. موقع الخدمة.

حلول أخرى

1- Watch2Gether: يقدّم نفس المميزات السابق ذكرها لكن مع تصميم بسيط ويُمكنك إنشاء غرفة والبدء في استخدام الخدمة دون تسجيل، يدعم يوتيوب، فيميو وديلي موشن وأيضًا ساوندكلاود.

2- Sync-Video: توفّر هذه الخدمة إعدادات خصوصية أكبر وأقوى وعند تسجيلك في الخدمة ستبقى الغرفة الخاصة بك موجودة للأبد مع حفظ كافة قوائم التشغيل الخاصة بك.

3- فيسبوك تطلق خاصية Watch Together لمشاهدة الفيديوهات مع الأصدقاء عبر ماسنجر