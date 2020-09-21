مؤكد – خاصية فتح حسابات واتساب على أكثر من جهاز قادمة قريبًا

واتساب هو تطبيق التراسل الأكثر نجاحًا وشهرة، وهو أمر أجده غريبًا في وجود تيليجرام، لكن كما نعلم، المستخدمين العاديين غير المتابعين للتقنية لا يهتمون لمميزات تيليجرام بقدر ما يهتمون باستخدام تطبيق تراسل يتواجد عليه كل الأصدقاء! وهو ما يحدث مع واتساب بالفعل، واليوم تم تأكيد قدوم خاصية فتح حسابات واتساب على أكثر من جهاز في وقت قريب جدًا.

فتح حسابات واتساب على أكثر من جهاز

يبدو أن نمو خاصية فتح حسابات واتساب على أجهزة متعددة قد اكتمل، فبعد حوالي العام الكامل من التسريبات والتقارير ها هي الخاصية الجديدة تقترب من الإصدار النهائي! نحن هنا نتحدّث عن خاصية Linked Devices والتي تم اكتشافها بالفعل في الأكواد الخاصة بالتطبيق:

الخاصية ستتاح لمستخدمي النسخة التجريبية قي وقت قريب جدًا، وضمن هذه المنطقة في إعدادات التطبيق -كما بالصورة بالأعلى- سيكون بإمكانك الإطلاع على كافة الأجهزة التي تستخدم نفس حساب واتساب، كما سيكون بإمكانك إلغاء عمل الخاصية أو تشغيلها وهذا حسب موقع WABetaInfo المتخصص في أخبار واتساب.

في بادئ الأمر كانت خاصية Linked Devices لـ فتح حسابات واتساب على أكثر من جهاز تلزم إتصال الجهاز الرئيسي بالإنترنت لكي يعمل التطبيق على الاجهزة الأخرى بأريحية، لكن يبدو أن واتساب ستحلّ هذه المشكلة قبل الإطلاق، بحث سيُمكنك استخدام حسابك على واتساب على أي جهاز آخر دون إتصال الجهاز الرئيسي بالإنترنت تمامًا مثل تيليجرام! لكن هذه الميزة قد تتأخر في الإطلاق حتى بالمقارنة مع ميزة Linked Devices الرئيسية.

ما رأيك في هذه الخاصية؟ وهل تهمك في الوقت الحالي؟ لا تنسى مطالعة دليلنا عن أفضل الخدع والنصائح لاستخدام واتساب كالمحترفين: اسرار الواتس اب – حيل وخفايا مهمة ورائعة لا يعرفها الجميع!