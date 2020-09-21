إليك أهم الخصائص الجديدة في واجهة Realme UI 2.0 المبنية على أندرويد 11

من قبل حدّثناكم عن أهم مميزات أندرويد 11 وذلك بعد بداية توفّره خلال هذا الشهر، أيضًا سردنا عليكم قائمة الهواتف التي ستحصل على التحديث الجديد من كافة الشركات، أما اليوم فسنحدّثكم عن واجهة Realme UI 2.0 وأهم مميزاتها الجديد، وهي بالتأكيد تشمل مميزات أندرويد 11 لأنها مبنية عليه، إلى جانب بعض التخصيصات من ريلمي!

أهم المميزات والخصائص الجديدة في واجهة Realme UI 2.0

صرّحت ريلمي أن الإصدار الجديد من واجهتها Realme UI و إصدار مفتوح ومحسّن بشكل كبير، والمقصود بكونه مفتوح هو أن المستخدمين سيكون قادرين على تخصيصه وتعديله كما يريدون! أيضًا فالتحديث الجديد يدعم عدد كبير من اللانشرات الخارجية.

التحديث الجديد أيضًا يتيح لك تغيير اللون والوضع للجهاز بأكمله تحت خيار Global Theme Color، وهو الذي سيتيح لك الوصول لعشر ألوان مختلفة تستطيع استخدامها في جميع أرجاء النظام، هذا بالطبع إلى جانب الوضع المظلم والذي أصبح مدعومًا بالكامل مع وجود خيارات داخلية ضمن الوضع المظلم لتناسب جميع الأذواق.

لا يخفى علينا أن الواجهة الجديدة تضم كافة خصائص أندرويد 11 التي تم الإعلان عنها سابقًا بما في ذلك الإشعارات المنبثقة Chat Bubbles، هذا إلى جانب منطقة الإشعارات المحسّنة ودعم تغيير مكان التحكُّم في الموسيقى! لا تنسى قراءة تلخيصنا بالأعلى لأندرويد 11!

خصائص الأداء والخصوصية في واجهة Realme UI 2.0

الواجهة الجديدة تضيف أيضًا عددًا كبيرًا من إعدادات الخصوصية ودفعات متنوعة للأداء! وهنا أطلقت ريلمي مجموعة من الإعدادات والخصائص تحت اسم Deep Sea Privacy وهو اسم معبّر عن مدى اهتمامها بالخصوصية! تتيح لك هذه الخصائص حماية بياناتك بقدر مضاعف خصوصًا بياناتك الخاصة، كما تتيح لك حماية مضاعفة عند عمليات الدفع.

تتيح الواجهة الجديدة تطبيقًا مدمجًا لحماية الصور والملفات من التطفل، أيضًا تتيح خاصية إنشاء نسخ ثانية من التطبيقات مثل واتساب وفيسبوك، إلى جانب إمكانية تقسيم الهاتف إلى بروفايلات متنوعة وحماية كل منها بالبصمة أو كلمة السر.

ما سبق كان حول الخصوصية، أما ومن حيث الأداء فقد أضافت الشركة الصينية عددًا من التحسينات على الواجهة بشكل عام إلى جانب أدوات مختلفة مثل الحفاظ على النوم الصحي، خاصية PiP لمشاهدة المحتوى بشكل عائم وكذلك تعديل الترجمة على الفيديوهات والأفلام.

حسبما أكدت ريلمي فالواجهة الجديدة تقدّم استهلاك أقل للبطارية والذواكر بما يصل إلى 45% كما ترفع من سرعة النظام إلى 32% إلى جانب الحفاظ على سلاسة واستقرار معدل الإطارات بما يصل إلى 17%، وهي بلا شك أرقام ممتازة!