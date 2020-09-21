ما نعرفه حتى الآن حول سماعات ابل AirPods Studio القادمة!

ابل تنوي الكشف عن سماعات لاسلكية جديدة من سلسلة AirPods لكنها لن تكون مثل سماعات الأذن اللاسلكية الأخرى، بل ستكون سماعات أذن كبيرة باسم AirPods Studio.

سماعات AirPods Studio سوف تكون أول سماعات كبيرة تحت العلامة التجارية AirPods. سوف تدعم هذه السماعات المنتظرة العديد من المزايا المهمة مثل ميزة إلغاء الضوضاء الخارجية Active Noise Cancellation بحيث يمكن للمستخدم تفعيلها أو تعطيلها بحسب رغبته.

أيضاً من المفترض أن تقدم سماعات AirPods Studio تجربة صوت أفضل مقارنة بسماعات AirPods العادية و AirPods Pro.

أيضاً سوف تكون هناك خواص متقدمة مثل التعرف على الرأس والعنق، بحيث يتوقف الصوت تلقائياً عن إزالة السماعات من الرأس أو وضعها على العنق.

كذلك ستحتوي سماعات AirPods Studio على شريحة موجات الراديو عالية التردد U1 من أجل تتبع السماعات عند فقدانها والوصول إلى موقعها بدقة أكبر من البلوتوث.

شريحة U1 قامت ابل بتضمينها في أجهزة ايفون 11 لأول مرة، وسوف تكون حاضرة أيضاً في هواتف ايفون 12 بالإضافة إلى أجهزة أخرى مثل جهاز التتبع المنتظر AirTags.

هذه السماعات الجديدة لن تكون رخيصة بأي حال وسوف يكون سعرها في حدود 350 دولار أمريكي وفقاً للتسريبات الصحفية.

هذه السماعات سوف تكون موجهة للرياضيين بصورة أكبر لأنها أكثر التصاقاً بالأذن عند ممارسة التمارين الرياضية والحركات العنيفة، في مقابل سماعات الأذن التي قد تنزلق أو يتم فقدانها أو قد لا تكون مناسبة مع التعرق العزير أثناء الرياضة.