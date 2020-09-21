طيران كانتاس يطلق رحلة ليست الى أي مكان والتذاكر تباع خلال دقائق

أعلنت شركة طيران كانتاس عن رحلة جوية ليست الى أي مكان في تاريخ 15 اكتوبر لمدة 7 ساعات حول استراليا ولا يستطيع المسافر النزول من الطائرة الا مع انتهاء الرحلة.

وبيعت التذاكر خلال 10 دقائق لتكون الرحلة الأسرع مبيعاً في تاريخ طيران كانتاس وتحتوي الرحلة على بعض الأمتيازات الإضافية مثل توفر وجبة طعام من الشيف نيل بيري وحقيبة هدايا للمسافرين.

ويقول أحد الطيارين أنه يشعر بالحماس للإنطلاق بسبب الحجر الذي فرضه فيروس كورونا على الناس ومنعهم من السفر وأضاف لا أستطيع الإنتظار لرؤية الناس على متن الطائرة.

وبين الطيار تفاصيل الرحلة وقال سنغادر من سيدني في الصباح ومن ثم نتوجه الى ساحل نيو ساوث ويلز وبعدها سنشاهدة الحاجز المرجاني لمدة 90 دقيقة وعند العودة سيكون قد حان موعد الغروب وسنقوم بجولة فوق ميناء و شواطئ سيدني.

وصرحت شركة الطيران أن جمال هذه الرحلات بعدم وجود جواز سفر أو حجر صحي وهذا يثبت القول المأثور القديم عن السفر “من الأفضل أن تكون قد سافرت بدلاً من أن تكون قد وصلت”.

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