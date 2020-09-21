عروض حصرية – مايكروسوفت ويندوز 10 و أوفيس 2019 بأسعار تبدأ من 8 دولارات فقط!

الكثيرون يودون الحصول على مفاتيح تفعيل ويندوز 10 الأصلية وبرامج مايكروسوفت المكتبية مثل أوفيس 2019 و 2016 دون اللجوء إلى النسخ المقرصنة والطرق الملتوية الغير شرعية. الآن يمكنك الحصول على مفاتيح تفعيل أصلية لأشهر منتجات مايكروسوفت وبأسعار رخيصة للغاية مع متجر GoDeal24.com

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ويندوز 10 بأسعار أقل من 8 دولارات!

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Windows 10 Professional – $7.59

Windows 10 Home – $8.16

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مايكروسوفت أوفيس 2019 و 2016

متاح أيضاً مفاتيح تفعيل إصدارات مايكروسوفت أوفيس 2019 و 2016 المختلفة مع خصم كبير يصل إلى 62% عند استخدام كوبون الخصم EGD62

Microsoft Office 2019 Professional Plus – 1 PC – $29.95

Windows 10 Professional + Office 2019 Pro Plus Bundle – $34.92

Windows 10 Home + Office 2019 Pro Bundle – $35.00

Microsoft Office 2019 Professional Plus CD-KEY- 5PC – $84.48

Microsoft Office 2019 Home and Student – 1 User – $31.15

Microsoft Office 2016 Professional Plus – 1 PC at $21.20

Windows 10 Professional + Office 2016 Pro Plus Bundle at $24.74

Windows 10 Home + Office 2016 Pro Bundle at $25.01

Microsoft Office 2016 Home and Student – 1 User at $29.91

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منتجات أخرى

هناك منتجات أخرى يوفرها متجر GoDeal24.com مع خصومات تصل إلى 55% عند استخدام كوبون الخصم EGD55

Office 2019 Home and Business for Mac – $51.51

Office 2016 Home and Business for Mac – $43.55

Microsoft Office 365 Professional Plus Account – 1 Device 1 Year – $15.57

Office365+windows 10 Pro – $21.11

Office365+windows 10 Home – $21.75

الأسعار المعروضة بعد استخدام كوبون الخصم

عن متجر GoDeal24.com

GoDeal24.com هو منصة تجارة إلكترونية متخصصة في بيع مفاتيح التفعيل الأصلية للبرامج والألعاب بأسعار رخيصة وعبر طرق دفع متعددة، عند إتمام الشراء سوف يتم إرسال مفتاح التفعيل إلى بريدك الإلكتروني خلال 24 ساعة (تأكد من كتابته بشكل صحيح وراجع أيضاً البريد المزعج إن لم تجد الرسالة في صندوق البريد).

أيضاً خدمة العملاء متاحة دوماً على مدار اليوم وكل أيام الأسبوع كما يمكن التواصل مع خدمة العملاء من خلال البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]