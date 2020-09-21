سمير غانم يرد على شائعات تدهور صحته

دحض الفنان المصري سمير غانم الشائعات التي راجت مؤخراً وتحدثت عن تدهور صحته ودخوله المستشفى.

وسخر الفنان الكوميدي من مطلقي الشائعات، ووصف شائعات مرضه بالحمل الكاذب.

وطمأن النجم المصري عشاقه حول صحته، وقال إنّه بخير ويعيش في منزله مع أسرته ولا يعاني من أي أمراض.

وأبدى سمير استغرابه من سريان هذه الشائعات بعد خضوعه لفحص دوري لعدة دقائق، ودعا بالهداية لمروجي الشائعات.

وشكر النجم المصري جمهوره الكبير الذي سارع للاتصال به والتواصل معه عبر الإنترنت للاطمئنان عن حالته الصحية.

يذكر أنَّ النجم المصري يستعد لإعادة عرض مسرحيته الأخيرة لما الزهر يلعب، وينتظر عرض فيلم تسليم أهالي الذي لعب فيه دور والد بطلة العمل.

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