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سمير غانم يرد على شائعات تدهور صحته

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دحض الفنان المصري سمير غانم الشائعات التي راجت مؤخراً وتحدثت عن تدهور صحته ودخوله المستشفى.

وسخر الفنان الكوميدي من مطلقي الشائعات، ووصف شائعات مرضه بالحمل الكاذب.

وطمأن النجم المصري عشاقه حول صحته، وقال إنّه بخير ويعيش في منزله مع أسرته ولا يعاني من أي أمراض.

وأبدى سمير استغرابه من سريان هذه الشائعات بعد خضوعه لفحص دوري لعدة دقائق، ودعا بالهداية لمروجي الشائعات.

وشكر النجم المصري جمهوره الكبير الذي سارع للاتصال به والتواصل معه عبر الإنترنت للاطمئنان عن حالته الصحية.

يذكر أنَّ النجم المصري يستعد لإعادة عرض مسرحيته الأخيرة لما الزهر يلعب، وينتظر عرض فيلم تسليم أهالي الذي لعب فيه دور والد بطلة العمل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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