“سيرك السيارات”.. آخر الإبداعات في زمن كورونا

شهدت كوريا الجنوبية إقامة أول سيرك في العالم للسيارات، حيث اصطف المتفرجون بسياراتهم في حين قام أعضاء السيرك بتقديم عروضهم بالهواء الطلق.

وقال منظمو السيرك إنّ فيروس كورونا فرض تأجيل العرض الذي يقام سنوياً في شهر مايو لمرتين، وأنّهم قرروا إقامته بالهواء الطلق بعد تعذّر إقامته في الأماكن المغلقة.

ووجد المنظمون السيارات الخيار الأكثر أماناً لمشاهدة العروض، وسمحوا بوجود 30 سيارة حول ساحة العرض في حين قام أعضاء السيرك بتقديم عروضهم التي بثت بشكل مباشر عبر شبكة الإنترنت.

وأكدَّ مدير مركز فنون الشارع في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول أهمية عرض الفنون التي يقدمها السيرك حتى في زمن فيروس كورونا.

يذكر أن المتفرجين أبدوا إعجابهم بعروض السيرك من خلال إطلاق أبواق السيارات عوضاً عن التصفيق.

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