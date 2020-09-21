في حدث مؤثّر.. ملياردير أمريكي يهب كامل ثروته للفقراء

تمكن الملياردير الأمريكي من أصل إيرلندي تشاك فيني من تحقيق حلمه بتوزيع ثروته كاملةً على الفقراء في حياته.

وقال الملياردير البالغ من العمر 89 عاماً إنّه وقّع في الأسبوع الماضي على أوراق حل المؤسسة الخيرية (Atlantic Philanthropies) التي أنشأها بشكلٍ سري عام 1982 ونقل إليها كامل ثروته، لنفاد أموالها.

وأكدّ كريستوفر أوشلي الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة Atlantic Philanthropies حرص تشاك فيني على إنفاق ثروته المقدرة بـ 8 مليارات دولار خلال حياته، حيث كان يقدم الهبات للجمعيات الخيرية والجامعات حول العالم بهدف رسم البسمة على الفقراء.

وعبّر تشاك فيني الذي يعيش في شقة بالإيجار عن سعادته بإنفاق ثروته في حياته، ودعا أثرياء العالم لتجربة العطاء في حياتهم، وعدم الاكتفاء بمنح جزء من ثروتهم بعد وفاتهم للفقراء.

الجدير بالذكر أنَّ تشاك فيني جمع ثروته الضخمة من إمبراطورية تسوق معافاة من الضرائب.

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