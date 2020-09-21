Roccat تطلق سلسلة سماعات “خفيفة ورخيصة”

كشفت شركة Roccat الألمانية عن سلسلة سماعات رأس جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم ELO.

وتحتوي السلسلة الجديدة على 3 موديلات هي: ELO X Stereo، ELO 7.1 USB، وELO 7.1 Air.

وتتميز سماعة ELO X Stereo بوزنها الخفيف الذي يصل إلى 314 غراما، وتكلفتها المنخفضة، وبتوفيرها الصوت بجودة الستيريو.

أما سماعة ELO 7.1 USB فتتميز بجودة الصوت المحيطي المجسم 7.1 قناة، وباحتوائها على نظام الإضاءة الذكي Roccat AIMO، مراقبة ميكرفون متغيرة، ومنفذ USB.

في حين ستأتي سماعة وELO 7.1 Air بجودة صوت Superhuman Hearing الخاصة بشركة Turtle Beach، وستحتوي على بطارية تجعلها تعمل لمدة يوم كامل.

يذكر أن الشركة الألمانية ستطلق سلسلة السماعات الجديدة يوم 4 أكتوبر القادم بسعر 50 يورو لسماعة ELO X Stereo، 70 يورو لسماعة ELO 7.1 USBK، و100 يورو بالنسبة لسماعة ELO 7.1 Air.

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