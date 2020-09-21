سوار ذكي جديد يدعم قياس نسبة الأوكسجين في الدم

كشفت شركة Huami الصينية عن سوار ذكي يدعم قياس نسبة الأوكسجين في الدم أطلقت عليه Amazfit Band 5.

وزودت الشركة الصينية السوار الجديد بشاشة AMOLED مقاس 1.1 بوصة ودقة عرض 294*126 بيكسل.

ويحتوي Amazfit Band 5 على أكثر من 45 وجها، ويتميز بقدرته على رصد معدل ضربات القلب، وتتبع حالة المستخدم خلال النوم، وقياس نسبة الأوكسجين في الدم عبر SpO2، وقياس مستوى الإجهاد.

كما يقدم تمارين التنفس مع 11 نمط من الأنشطة الرياضية، بالإضافة لدعمه مساعد أمازون الرقمي (Alexa) الذي يتيح للمستخدم إلقاء الأوامر والتنبيهات.

ويدعم السوار الجديد مقاومة الماء والغبار وفق معيار 5ATM، والتحكم بالكاميرا وتشغيل الموسيقى في الهاتف، ويحتوي على بطارية بقوة 125 ميلي أمبير تجعله يعمل لمدة 15 يوما.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق السوار الجديد في الأسواق العالمية بسعر 45 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية