دراسة جديدة تكشف كيف يُدمّر كورونا الدماغ

أكدّت دراسة قام بها علماء من جامعة ليفربول وكلية لندن الجامعية وجامعة ييل ونشرت في مجلة Nature تأثير فيروس كورونا على الدماغ.

وقال الباحثون إنَّ 62% من المصابين عانوا من مضاعفات نفسية وعصبية بسبب تلف في شبكة إمداد الدماغ بالدم، وأنَّ 31% منهم أصيبوا باضطراب الوعي والغيبوبة لفترات طويلة.

وأوضح الباحثون أنَّ الجلطة الدماغية، التهاب نسيج الدماغ القابل للتحول لالتهاب الدماغ والتهاب النخاع الحاد المنتشر كانت أكثر عواقب الإصابة بفيروس كورونا، وبرروا السبب بفقدان الخلايا العصبية لأغشيتها مما يؤدي لظهور أعراض التصلب المتعدد.

وأكدَّ العلماء معاناة أكثر من 50% من المصابين بالشكل الحاد من فيروس كورونا من مضاعفات عصبية، في حين لم يستطيعوا تحديد انتشار الأعراض العصبية بين الأشخاص الذين أصيبوا بالنوع الخفيف من فيروس كورونا لعدم توفر البيانات اللازمة لديهم.

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