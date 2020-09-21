وفاة الفنان الجزائري حمدي بناني بفيروس كورونا

فُجِعَ الوسط الفني في الجزائر وشمال أفريقيا بوفاة الفنان الجزائري حمدي بناني عن عمر يناهز 77 عاماً متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت مصادر مقربة من نجم أغنية المالوف إنَّه توفي في مستشفى ابن سينا في مدينة عنابة الجزائرية صباح يوم الاثنين 21 سبتمبر الجاري، وجرى تشييعه إلى مثواه الأخير في مقبرة سيدي عيسي بمدينة عنابة.

وكان الفنان الملقب بالملاك الأبيض نُقِلَ قبل عدة أيام إلى المستشفى بعدما عانى من ارتفاع غير طبيعي بدرجة الحرارة، وأثبتت الفحوصات التي أجريت له إصابته بفيروس كورونا.

ويعدُّ الفنان المولود عام 1943 واحداً من أشهر مغني المالوف، حيث ساهم بنشر ثقافة هذا الفن بالعالم.

واشتهر حمدي بناني بكمانه الأبيض الذي كان يرافقه في جميع حفلاته، ونال خلال مسيرته عدداً من الجوائز، كما كُرٍّم من قبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في العام 2004.

يذكر أن الفنان الراحل قدم لفن المالوف أكثر من 30 أغنية أبرزها عدالة يا عدالة، محبوبتي، يا ليلي يا ليلي، وجاني ما جاني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية