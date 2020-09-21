جديد LG .. هاتف بواجهة خلفية “غير مألوفة”

أزاحت شركة LG الكورية الجنوبية الستار عن هاتفٍ جديدٍ بواجهة خلفية غير مألوفة أطلقت عليه LG K42.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio P22 من ميديا تيك، بمعمارية 12 نانو متر وتردد 2 غيغا هرتز، ومعالج رسوميات Power VR GE8320، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية هاتف LG K42 بشاشة مقاس 6.6 بوصة وجودة عرض HD+، ودقة عرض 720*1600 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيسكل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 3 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، وملصق في الواجهة الخلفية أطلقت عليه LG اسم Unique Wave Pattern يمكن للمستخدم تغييره لألوانٍ وأشكالٍ عديدة، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية لم تفصح عن موعد إطلاق الهاتف الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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