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جديد LG .. هاتف بواجهة خلفية “غير مألوفة”

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أزاحت شركة LG الكورية الجنوبية الستار عن هاتفٍ جديدٍ بواجهة خلفية غير مألوفة أطلقت عليه LG K42.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio P22 من ميديا تيك، بمعمارية 12 نانو متر وتردد 2 غيغا هرتز، ومعالج رسوميات Power VR GE8320، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية هاتف LG K42 بشاشة مقاس 6.6 بوصة وجودة عرض HD+، ودقة عرض 720*1600 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيسكل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 3 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، وملصق في الواجهة الخلفية أطلقت عليه LG اسم Unique Wave Pattern يمكن للمستخدم تغييره لألوانٍ وأشكالٍ عديدة، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية لم تفصح عن موعد إطلاق الهاتف الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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