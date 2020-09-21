روسي يدخل التاريخ بخسارته 10 كلغم في 5 ساعات!

دخل الروسي باهاما إيغوبوف البالغ من العمر 66 عاماً موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما خسر 10 كلغم في 5 ساعات فقط.

وتمكن طبيب الأسنان الروسي من تحقيق هذا الإنجاز بعدما قام بالركض لـ 5 ساعات متواصلة دون توقف.

وتم إخضاع باهاما إيغوبوف لفحص طبي فور انتهائه من الركض، حيث قام الأطباء بقياس ضغط الدم والعلامات الحيوية الأخرى، وتأكدوا أنّها طبيعية.

وكرّمت الحكومة الداغستانية الطبيب وقالت إنَّ وزنه قبل الجري كان 88 كيلو غراما، وبأنّه فقد 9.8 كيلو غرام بزمنٍ قياسي، وقامت بتسجيل إنجازه وإرساله لموسوعة غينيس للأرقام القياسية ليتم اعتماده رسمياً.

يذكر أن الطبيب باهاما إيغوبوف كان بطلاً رياضياً سابقاً في ألعاب القوى، وفاز بعددٍ كبيرٍ من الألقاب المحلية والأوروبية والعالمية.

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