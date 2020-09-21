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روسي يدخل التاريخ بخسارته 10 كلغم في 5 ساعات!

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دخل الروسي باهاما إيغوبوف البالغ من العمر 66 عاماً موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما خسر 10 كلغم في 5 ساعات فقط.

وتمكن طبيب الأسنان الروسي من تحقيق هذا الإنجاز بعدما قام بالركض لـ 5 ساعات متواصلة دون توقف.

وتم إخضاع باهاما إيغوبوف لفحص طبي فور انتهائه من الركض، حيث قام الأطباء بقياس ضغط الدم والعلامات الحيوية الأخرى، وتأكدوا أنّها طبيعية.

وكرّمت الحكومة الداغستانية الطبيب وقالت إنَّ وزنه قبل الجري كان 88 كيلو غراما، وبأنّه فقد 9.8 كيلو غرام بزمنٍ قياسي، وقامت بتسجيل إنجازه وإرساله لموسوعة غينيس للأرقام القياسية ليتم اعتماده رسمياً.

يذكر أن الطبيب باهاما إيغوبوف كان بطلاً رياضياً سابقاً في ألعاب القوى، وفاز بعددٍ كبيرٍ من الألقاب المحلية والأوروبية والعالمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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