دراسة جديدة تقلب المعتقدات حول انتشار كورونا

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة مونتيفيوري الطبي ومستشفى ماساتشوستس العام، وكلية الطب بجامعة هارفارد، ومستشفى بريجهام للنساء أنَّ الأسطح ليست مصدراً رئيسياً لانتشار فيروس كورونا.

واعتمد الباحثون في دراستهم هذه على مراجعة المقالات العلمية المتعلقة بفيروس كورونا والمنشورة بين يناير وسبتمبر 2020، بالإضافة لمراجعة المقالات ذات الصلة بالموضوع، والتقارير المؤسسية أو الحكومية التي تناولت العوامل التي تساهم في انتشار الفيروس الخطير.

وأشارت نتائج مراجعة البيانات التي تكشف عن الحمض النووي الريبي الفيروسي في البيئة لوجود مستويات منخفضة جداً منه تعيش الأسطح، وهذا يعني أنّ الأسطح ليست مصدراً رئيسيا لنقل فيروس كورونا.

وأكدّ الباحثون أنّ انتقال العدوى عن طريق الجهاز التنفسي هو الأكثر شيوعاً، وأوصوا الناس بضرورة تهوية المنازل والأماكن المغلقة بشكل جيد للحد من انتشار فيروس كورونا.

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