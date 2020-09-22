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أغرب جريمة .. هندي يبقر بطن زوجته الحامل.. تعرف على السبب

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وكالة رويترز

اعتقلت الشرطة في شمال الهند رجلاً بعد أن بقر بطن زوجته الحبلى بمنجل مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة ومقتل جنينها الذي كان ذكراً – حسب ما أفادت الشرطة وأقارب المرأة المجني عليها.

وأضافت الشرطة في “بوداون” الواقعة بولاية “أوتار براديش”، في أعقاب الاعتداء -الذي وقع يوم السبت الماضي- إن الزوجة المغدورة ترقد في العناية المركزة في مستشفى بالعاصمة الهندية “نيودلهي”.

وقال “جولو سينغ”، شقيق السيدة إن الاعتداء وقع بسبب رغبة الزوج في معرفة جنس الجنين، علماً بأن للزوجين 5 بنات.. وأضاف “سينغ” لمؤسسة تومسون رويترز : “هاجمها بمنجل وشق بطنها قائلاً إنه يريد التحقق من نوع الجنين”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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