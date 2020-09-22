أغرب جريمة .. هندي يبقر بطن زوجته الحامل.. تعرف على السبب

وكالة رويترز

اعتقلت الشرطة في شمال الهند رجلاً بعد أن بقر بطن زوجته الحبلى بمنجل مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة ومقتل جنينها الذي كان ذكراً – حسب ما أفادت الشرطة وأقارب المرأة المجني عليها.

وأضافت الشرطة في “بوداون” الواقعة بولاية “أوتار براديش”، في أعقاب الاعتداء -الذي وقع يوم السبت الماضي- إن الزوجة المغدورة ترقد في العناية المركزة في مستشفى بالعاصمة الهندية “نيودلهي”.

وقال “جولو سينغ”، شقيق السيدة إن الاعتداء وقع بسبب رغبة الزوج في معرفة جنس الجنين، علماً بأن للزوجين 5 بنات.. وأضاف “سينغ” لمؤسسة تومسون رويترز : “هاجمها بمنجل وشق بطنها قائلاً إنه يريد التحقق من نوع الجنين”.

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