تعرف على أفضل أجهزة الرسم اللوحية للمصممين في العام 2020

في الوقت الحالي وبعد التطور الذي صرنا فيه أصبحت أجهزة الرسم اللوحية تحظى بشهرة واسعة جداً كونها تُوفر وقت كبير جداً للمصممين لأنه في السابق كان يعتمد الفنانون والمصممون على الورق والألوان للرسم، لكن بطبيعة الحال في الوقت الحالي تغيرت الأمور بشكل جذري لأن أجهزة الرسم اللوحية يُمكن من خلالها محو الأخطاء بسهولة وإجراء التصحيحات دون إفساد الرسم بأكمله، وإذا كُنت مُهتم بهذا الأمر ففي هذا المقال سنتطرق إلى أفضل أجهزة الرسم اللوحية الموجودة في السوق.

أفضل أجهزة الرسم اللوحية للمصممين لهذا العام:

1. Wacom Intuos Pro

هذا هو خيارنا الأول لقائمة أفضل أجهزة الرسم اللوحية وهو بالفعل اختيار مُميز ومُناسب للشراء كما أنه جهاز لوحي احترافي موثوق به مع تقنية قلم احترافية ويتميز بأنه عالي الدقة، يأتي هذا الجهاز بقياس 10.6 × 6.7 بوصات مع مساحة نشطة تبلغ 6.3 × 3.9 بوصة ومن أهم مُميزاته أنه مُتعدد الاستخدامات ومثالي لأي شخص لديه مشروع رسم جاد، يأتي الجهاز اللوحي أيضاً بميزات قلم احترافي مع 192 مستوى من الحساسية، يبلغ سعر هذا الجهاز 249.95 دولار.

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2. Wacom Intuos Graphics

هذا الجهاز أيضاً مُقدم من طرف Wacom لكنه أقل بكثير من ناحية السعر كما أنه مُتعدد الاستخدامات يعمل مع أي برنامج ويُمكنك استخدامه بسهولة لتحرير الصور أو الرسوم المُتحركة أو الفن الرقمي، جدير بالذكر أن هذا الجهاز اللوحي عالي الجودة يأتي بحساسية ضغط تبلغ 4096 مُستوى، الجهاز سهل الاستخدام ويُمكن توصيله بسهولة بجهاز الكمبيوتر عبر كابل USB يبلغ سعر هذا الجهاز الرائع 79.95 دولار.

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3. Simbans PicassoTab

هذا هو جهاز لوحي آخر مُتعدد الاستخدامات يسمح لك بالرسم وتدوين الملاحظات في نفس الوقت وهو بالفعل يُعتبر من أفضل أجهزة الرسم اللوحية، بالإضافة إلى ذلك يأتي الجهاز اللوحي مع تطبيق Autodesk Sketch مُثبت مُسبقاً وقلم للأفراد الذين يرغبون في تدوين الملاحظات أو رسم الصور، ميزة هذا الجهاز أنه يأتي مع شاشة كبيرة وواضحة لسهولة الرسم كما يأتي مُزود بقرص كبير بسعة 32 جيجابايت ليُوفر لك مساحة تخزين كبيرة، يبلغ سعر هذا الجهاز 229.94 دولار.

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4. VEIKK A30 Graphics

لا يختلف هذا الجهاز كثيراً عن الأجهزة السابقة إلا أنه يُوفر مساحة عمل كبيرة ونشطة تبلغ 10 × 6 بوصات للرسم السهل والسريع يأتي هذا الجهاز مع تصميم رفيع بسماكة 9 مم فقط لسهولة النقل بجانب وجود 4 مفاتيح تعمل باللمس قابلة للتخصيص ولمسة إيماءة ذكية، بالإضافة إلى ذلك يُمكنك بسهولة تخصيص المفاتيح الأربعة لتتناسب مع المهام الأكثر شيوعاً لديك، يبلغ سعر هذا الجهاز 66.99 دولار.

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5. Monoprice Drawing Tablet

ننتقل الآن للجهاز الأخير في قائمتنا لأفضل أجهزة الرسم اللوحية والذي يُعتبر لوح رسم عالي الأداء بمُستويات دقة عالية جداً كما أنه يُوفر مساحة عمل كبيرة تبلغ 10 × 6.25 بوصة، يأتي الجهاز اللوحي مع 4000 سطر لكل بُوصة من دقة الرسم كما أنه يأتي مع 2048 مُستوى ضغط حساسية، جدير بالذكر أن هذا الجهاز يأتي مع مفاتيح قابلة للتخصيص والتي يُمكن من خلالها فعل الكثير من الأمور الرائعة، يُعتبر هذا الأخير هو الأرخص في هذه القائمة حيث يبلغ سعره 44.99 دولار.

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