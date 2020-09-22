مايكروسوفت تستحوذ على شركة الألعاب Bethesda مقابل 7.5 مليار دولار! تعرّف على التفاصيل

مايكروسوفت تستحوذ على Bethesda ولعله واحد من أهم خبر في عالم الألعاب في الفترة الحالية! خصوصًا أن الاستحواذ قد تم على شركة ZeniMax Media، وهي شركة أم تمتلك شركات أخرى عديدة غير Bethesda! وتزداد الأهمية عندما تعلم قيمة الصفقة والتي وصلت إلى 7.5 مليار دولار أمريكي نقدًا!

مايكروسوفت تستحوذ على Bethesda في مقابل 7.5 مليار دولار

الاستحواذ قد تم بالفعل وتم الإعلان عنه مساء أمس، لكن لازالت العملية ضمن مرحلة الموافقة القانونية، وبمجرّد الموافقة ستدفع مايكروسوفت 7.5 مليار دولار أمريكي عدًا ونقدًا وهو رقم ضخم لو تعلم، حرفيًا يساوي ميزانيات بعض الدول.

يُذكر أن شركة Bethesda هي واحدة من أعرق الشركات في مجال الألعاب على الإطلاق، والشركة بالفعل لديها عناوين في غاية الأهمية ولعلّك سمعت ببعض منها من قبل! وهي كالتالي:

– سلسلة Dishonored

– سلسلة The Elder Scrolls وأهم إصداراتها V Skyrim

– سلسلة ألعاب Doom العريقة

– سلسلة Quake

– سلسلة Fallout

– وأخيرًا Wolfenstein

حسبما أكد فيل سبينسر مدير إكس بوكس في منشور له فالألعاب الجديدة التي انتقلت إلى مايكروسوفت ضمن مرحلة الاستحواذ ستكون متوفرة في اشتراك Xbox Game Pass للكمبيوتر والإكس بوكس! وهو عامل تسويقي في غاية الأهمية سيدفع اللاعبين للاشتراك فيه، والأهم من ذلك أن ألعاب Bethesda المستقبلية ستتوفر ضمن نفس الاشتراك وبنفس الطريقة.

مايكروسوفت أكدت أن عدد الاستديوهات المطورة للألعاب التي تمتلكها في الوقت الحالي قد زاد من 15 إلى 23 ستوديو بعد عملية الاستحواذ، وهو أمر مدهش، خصوصًا أن شركة ZeniMax Media المالكة لـBethesda والتي تم الاستحواذ عليها من مايكروسوفت تضم ستوديوهات عديدة غير ستوديوهات Bethesda نفسها.

• المواصفات، الأسعار وألعاب الإطلاق – مقارنة سريعة بين بلايسيتشن 5 بنسختيه، إكس بوكس Series X و Series S