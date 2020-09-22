دليلك الكامل – حل مشكلة تأخر الإشعارات في هواتف أندرويد أو عدم وصولها

واحدة من أسخف المشاكل التي قد يتعرَض لها مستخدمي هواتف أندرويد هي مشكلة تأخر الإشعارات أو عدم وصولها من الأساس، وهي التي قد تضيّع عليهم رسائل هامة يجب أن يردوا عليها أو تحرمهم من إشعارات هامة لبعض التطبيقات مثل التطبيقات البنكية! لهذا نشارككم في هذا المقال دليلًا كاملًا لكيفية حل مشكلة تأخر الإشعارات في هواتف أندرويد أو عدم وصولها.

حل مشكلة تأخر الإشعارات في هواتف أندرويد أو عدم وصولها

حل المشكلة يتطلّب بعض المحاولات وتنفيذ بعض الحلول، وهذا لأن هناك مشاكل عديدة قد تؤدي إلى تأخر الإشعارات أو عدم وصولها من الأساس، وللأسف لا توجد طريقة مباشرة لنشخّص بها الخطأ! لذلك سنعتمد مبدأ التجربة وسنمر سويًا على كافة الإعدادات المتعلقة بالأمر.

1- وضع توفير الطاقة أو توفير البيانات

هواتفنا الذكية تضم مميزات فعّالة جدًا ومعظمنا نستخدمها، وهذه المميزات تشمل وضع توفير الطاقة Power Saving Mode ووضع توفير البيانات Data Saving Mode، وهناك إحتمالية ضخمة أن تكون الإشعارات تتأخر في الوصول أو لا تصل من الأساس لأنك مفعّل أحد الوضعين على هاتفك أو كلاهما!

الحل هنا يكمن في إلغاء تفعيل هذه الأوضاع أو التعديل على إعداداتهم بحيث تقوم باستثناء التطبيقات الهامة والتي لا تريد أبدًا أن تفوّت أي إشعار منها، ويُمكنك فعل ذلك ببساطة من خلال إعدادات جهازك أيًا كان نوعه أو الشركة المصنعة له.

2- إعدادات التطبيقات نفسها

هناك إعدادين هامين في كافة هواتف أندرويد للتطبيقات، الإعداد الأول هو إعداد الإشعارات، والذي يُمكنك الوصول إليه ببساطة من خلال الدخول للإعدادات ومن ثم التطبيقات ومن ثم التطبيق الذي لا تصلك الإشعارات منه! وهنا يجب عليك تفعيل الإشعارات في حالة كونها غير مفعّلة لأي سبب.

الإعداد الثاني هو Battery Optimization، وهو إعداد يقوم به هاتف أندرويد لتحسين استهلاك الطبيق للطاقة والبطارية، إلا أن هذا الإعداد قد لا يعمل بشكل مثالي في كل مرة، وهنا ننصحك بإن تقوم بإلغاء هذا الخيار في حالة عدم وصول الإشعارات من هذا التطبيق.

3- لا داعي لإغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية

من العادات السيئة التي لازال الجميع متمسك بها هي إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية من خلال قائمة Recent Apps الشهيرة، وهذا صحيح يحرر بعض الذاكرة العشوائية إلا أنه يؤثر على الإشعارات ووصلها، وطبقًا لإحدى الدراسات فهذه العادة تؤثر أيضًا على عمر البطارية بشكل واضح.

4- (لمن لديهم رووت) تعديل إعدادات Heartbeat Interval

واحد من مسببات مشكلة تأخر الإشعارات هي الفارق الزمني الذي يقوم الهاتف بتحديث الإشعارات والإتصال بالسيرفرات بعد وصوله، في حالة لم تفلح الطرق السابقة والطرق التالية في حل المشكلة فعليك الاستعانة بالتطبيق البسيط Push Notifications Fixer، والذي يقوم بحل هذه المشكلة على الهواتف التي تمتلك إعدادات الرووت.

5- نقاط أخرى:

1- فعّل إعدادات المزامنة Sync خصوصًا أن بعض التطبيقات تعتمد عليها، مثل جيميل

2- تخلّى عن تطبيقات إدارة البطارية مثل Battery Doctor أو Greenify لأنها تسبب هذه المشكلة

3- لا تعتمد على تطبيقات “”تنظيف الجهاز”” لأنها أحيانًا تضع التطبيقات في وضع السبات Sleep، وهذا بالطبع يمنع وصول الإشعارات!

4- تأكد من أن إتصال الإنترنت جيّد