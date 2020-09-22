“إيمي”تحقق أدنى نسبة مشاهدات في حفلها الإفتراضي

حقق حفل توزيع جوائز إيمي الأحد أدنى معدل مشاهدات للحفل الإفتراضي الذي أُقيم من دون أي مشكلات تقنية ومع أصداء إيجابية لدى النقاد، وهو الحفل التلفزيوني الذي يوازي بأهميته جوائز الأوسكار السينمائية.

وبينت الأرقام أن النسخة الـ72 من حفل جوائز إيمي حقق في الولايات المتحدة ما لا يزيد عن 6.1 مليون مشاهدة مقابل 6.9 مليون العام الماضي و10.2 في 2018 ولتبرير هذه النتيجة قالت “إيه بي سي” أن الحفل تزامن مع عرض مباريات كرة قدم أمريكية ومواجهات في الدوري الأمريكي لكرة السلة.

وتراجع الإهتمام الشعبي فيه بسبب إستغناء منظمو الحفل عن الشجادة الحمراء التقليدية إثر انتشار فيروس كورونا الذي أدى الى أن يبقى مقدم الحفل وحيداً في قاعة لوس أنجلوس .

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