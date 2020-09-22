تحديث iOS 14 – كيفية إنشاء ويدجت خاص بك على الشاشة الرئيسية للايفون مثل المحترفين!

تحديث iOS 14 به العديد من المميزات الجديدة ومن أهمها المزايا الشكلية والجمالية التي تتيح للمستخدم إنشاء “ويدجت” وتخصيصه كيفما يشاء وإضافته إلى الشاشة الرئيسية.

مع إطلاق تحديث iOS 14 وتوفير ميزة إضافة الويدجت للشاشة الرئيسية قامت العديد من التطبيقات بتوفير ويدجت لها يمكن وضعه على الشاشة الرئيسية بجانب أيقونات التطبيقات.

ما هو الويدجت أصلاً؟

من الناحية التقنية، الويدجت هو عبارة عن واجهة رسومية مصغرة ملحقة بالتطبيقات الأساسية ومهمتها عرض معلومات أساسية لهذا التطبيق دون الحاجة إلى فتح التطبيق كاملاً، ويمكن أن يقوم المستخدم بتخصيصها وتعديلها بسهولة من حيث الشكل والحجم والمكان الذي تحتله على الشاشة. ويعتبر ويدجت الساعة والطقس على الشاشة الرئيسية أشهر الأمثلة على ذلك.

كيفية إنشاء ويدجت خاص بك على الشاشة الرئيسية للايفون؟

دعونا الآن ندخل مباشرة إلى صلب الموضوع، والهدف لدينا هنا هو إنشاء ويدجت خاص بنا نحن يحمل بصمتنا ويعكس شخصيتنا، وليس إضافة الويدجت الجاهزة لتطبيقات النظام أو التطبيقات التي تقوم بتحميلها من متجر الآب ستور.

لعمل ذلك سوف نعتمد على تطبيق جديد يسمى Widgetsmith من أجل إنشاء وتصميم الويدجت الخاص بنا، وهو تطبيق جديد صدر بعد إطلاق تحديث iOS 14. يتوفر التطبيق بنسخة مجانية جيدة ومناسبة للجميع يمكن تحميلها من الرابط الآتي:

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يتيح تطبيق Widgetsmith اختيار حجم الويدجت التي تريده: صغير، متوسط، كبير. وكذلك نوعية المعلومات التي تود عرضها داخل الويدجت مثل الوقت، التاريخ، صور، نصوص، التقويم، وغير ذلك.

بعد ذلك هناك خيارات أكثر للتخصيص والتعديل على الويدجت مثل نوع الخط ولونه ولون الخلفية وما إلى ذلك. بعدها قم بحفظ الويدجت الذي قمت بتصميمه.

لإضافة الويدجت إلى الشاشة الرئيسية في الايفون، قم بالضغط مطولاً على أي مساحة خالية في الشاشة الرئيسية ثم اضغط على علامة زائد + بالأعلى، وقم بتمرير حتى تجد الويدجت الذي أنشأته عبر تطبيق Widgetsmith، أو إضافة أي ويدجت آخر.

أيضاً يحتوي التطبيق على ميزة الويدجت المؤقتة بحيث مثلاً يتم عرض ويدجت الوقت والتاريخ أثناء النهار وفترة العمل وبعدها يتم عرض ويدجت التقويم لإظهار المهام والأحداث التي أعددتها لليوم التالي وهكذا.

هناك العديد من التطبيقات الأخرى التي تشبه تطبيق Widgetsmith سوف تصدر خلال الفترة القادمة وسوف نبقيك على إطلاع بها ومنها: تطبيق Color Widgets.