البكتيريا الزرقاء تتسبب بقتل مئات الفيلة في بوتسوانا

وضحت الحكومة في بوتسوانا سبب نفوق مئات الفيلة في منطقة دلبتا أوكافانغو وقالت أن الفيلة فقدت حياتها بسبب البكتيريا الزرقاء وأيد الطبيب البيطري في وزارة الحياة البرية والمحميات الطبيعية ممادي روبن سبب الوفاة وقال أن الحيوانات تسممت بفعل البكتيريا الزرقاء التي كانت منتشرة في المياه.

ودعم روبن تصريحه حول سبب الوفاه من خلال ملاحظته لأعداد الفيلة النافقة التي توقفت عن الزياة نهاية شهر يونيو وهي الفترة التي تجف فيها المستنقعات التي تحتوي بكتيريا زرقاء.

وتقع بوتسوانا بين زامبيا وناميبيا وجنوب إفريقيا وتضم نحو 130 الف فيل حر أي ما يعادل ثلث العدد الإجمالي المعروف للفيلة في كل أنحاء إفريقيا أما عدد الفيلة التي عُثر عليها نافقة منذ مارس الماضي بلغ أكثر من 300.

واستبعد احتمال أن يكون الصيد الجائر هو السبب لأن أنياب الفيلة النافقة بقيت سليمة ولم تُمس كذلك استُبعدت فرضية إصابتها بمرض الجمرة الخبيئة.

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