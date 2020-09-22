اللعبة التي شغلت العالم! كل ما تريد معرفته عن لعبة Among Us المتاحة لكل المنصات

نجاح لعبة Among Us حقًا لا يصدّق، اللعبة انتشرت في كل مكان وأصبح الجميع يتحدّث عنها في غضون أسابيع قليلة من توفّرها بشكل موسّع، واللعبة تأتي من تصنيف الألعاب الجماعية والتي تحتاج 4-10 أشخاص يلعبون سويًا في تجربة لعب مسلية، مضحكة ومجانية أيضًا! دعونا نتعرّف عليها.

ما هي لعبة Among Us

اللعبة من تطوير ستوديو InnerSloth المتواضع، وقد تم إطلاقها للمرة الأولى في 2018! لكنها حصلت على تطويرات ضخمة في الآونة الأخيرة مما جعلها محط أنظار اللاعبين وأصحاب البثوث المباشرة (Streamers).

اللعبة تعتمد بشكل رئيسي على اللعب الجماعي، ومن ناحية أخرى فهي لا تقدّم رسوميات ممتازة وجذّابة وهي في واقع الحال ثنائية الأبعاد أيضًا!

كيفية اللعب في لعبة Among Us

اللعبة تعتمد طريقة لعب مباشرة وسلهة جدًا، تجربة اللعب هي ببساطة عبارة عن مجموعة من الأشخاص -أنت وأصدقائك- تتعطل مركبتهم الفضائية أثناء سفرهم، وهو ما سيجعل اللاعبين مضطرين لأداء بعض المهام داخل المركبة حتى يقوموا بإصلاحها والعودة إلى منزلهم، وحتى الآن الأمور جيّدة.

ضمن هؤلاء اللاعبين يكون هناك شخص يتم تلقيبه بلقب Imposter (المحتال/المخادع) وهذا الشخص يتم اختياره بشكل عشوائي من قبل اللعبة دون تدخل منه أو من الفريق، دور هذا الشخض هو منع باقي الفريق من إنجاز المهام ومحاولة تخريب المركبة بشكل أو بآخر، ومن ناحية أخرى فيجب أن يقنع اللاعبين بأنه ليس المخادع حتى لا يطردوه.

تتم عملية اللعب بشكل تقليدي، وكل فترة يتم اجتماع بين كافة اللاعبين للتصويت عمّن هو الـImposter، لو كانوا اللاعبين على حق فسيتم طرده وسيتم ربح الجولة، لو كانوا على خطأ سيستمر اللعبة. تضم اللعبة 4-10 لاعبين، في حالة زيادة اللاعبين يزداد عدد المحتالين ليصل حتى 3.

هناك مهمات داخل لعبة Among Us

تجربة اللعب لا تقتصر على ما سبق ذكره فقط، أثناء فترة اللعب تقوم بإنجاز عدد كبير من المهام لكي تقوم أنت ورفافك بإصلاح السفينة، وهذه المهمات تأتي على شكل ألعاب صغيرة Minigames مثل تزويد السفينة بالوقود، إصلاح المحرّك.. إلخ.

يفوز الفريق Crewmates في حالة كشفوا المخادع أو أصلحوا السفينة، بينما يفوز المخادع Imposter في حالة إفساد عملية إصلاح السفينة دون أن يتم اكتشافه.

• يُمكنك اللعب أونلاين مع جميع اللاعبين أو مع أصدقائك فقط من خلال إنشاء غرفة

• يُمكنك اللعب مع أصدقائك مباشرةً عبر الـHotspot في حالة كنتم بجانب بعضكم البعض

• يُمكنك الدردشة مع اللاعبين أثناء اللعب

تحميل لعبة Among Us

اللعبة متاحة حاليًا لعدد كبير من المنصات، وذلك كالتالي:

• جوجل بلاي (مجانية)

• آب ستور (مجانية)

• ستيم (للكمبيوتر / بسعر 5 دولار)

• غير متاحة لإكسبوكس أو بلايستيشن حتى الآن