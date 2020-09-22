تحديث iOS 14 – شكاوى بخصوص عمر البطارية و ارتفاع حرارة الجهاز!

تحديث iOS 14 وإن كان يأتي بالعديد من الإضافات المميزة لهواتف الايفون إلا أنه كذلك أتى ببعض المشكلات التقليدية رصدناها على مدار الأيام الماضية متعلقة بعمر البطارية ونفاذها سريعاً، وارتفاع درجة حرارة الجهاز.

عمر البطارية بات أقل

الشكوى التقليدية التي نسمعها دوماً بعد كل تحديث كبير؛ البطارية التي كانت تدوم طوال اليوم باتت تنفذ في ساعات معدودة دون أسباب واضحة وكل أصابع الاتهام تشير إلى التحديث الجديد iOS 14 بعد الإطلاق.

هذا صحيح نوعاً ما وأمر طبيعي بل ومتوقع بعد كل تحديث جديد كبير للنظام والسبب في ذلك يرجع إلى عدة أسباب منها:

إعادة فهرسة الملفات الخاصة بالنظام والمخزنة على الجهاز وهي عملية قد تستغرق ساعات إلى عدة أيام بحسب كل جهاز.

الخدمات والإضافات الحديدة في النظام والتي قد تستهلك في البداية طاقة البطارية بصورة أكبر من المعتاد.

تطبيقات النظام وباقي التطبيقات والألعاب الخاصة بك التي قد لا تكون متوافقة مع التحديث الجديد وتحتاج إلى تنزيل الإصدارات الجديدة منها بعد التحديث.

ارتفاع حرارة الجهاز

شكوى أخرى عبر عنها المستخدمون الذين أجروا التحديث إلى iOS 14 وهي ارتفاع درجة حرارة الجهاز عند الاستخدام العادي أو عند الشحن بصورة ليست معتادة من الجهاز بين أيديهم.

السبب في ذلك أيضاً العمليات الخلفية في النظام بعد التحديث والتي تشمل إعادة الفهرسة وتثبيت المميزات الجديدة وغير ذلك.

ما الحل؟

الحل لذلك هو الانتظار (يومان مثلاً على أكثر تقدير بعد التحديث) لحين انتهاء النظام من عملية فهرسة الملفات وتثبيت الخصائص والمميزات الجديدة، أيضاً عليك تحديث كافة التطبيقات التي لديك في حالة توفر إصدارات جديدة لها.

إذا كانت هناك مشكلة فعلية في تحديث iOS 14 تستنزف البطارية أو ترفع حرارة الجهاز بشكل حرج فسوف يصدر من أبل تحديث فرعي لاحق لحل تلك المشكلة كما تفعل دوماً لمعالجة أي مشكلات يشكو منها المستخدمون.