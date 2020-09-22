هل يحمي غسل اليدين بالماء فقط من كورونا؟

قال أندريا روكل العامل في مركز التعليم الصحي في ألمانيا إنَّ غسيل اليدين بالماء فقط لا يحمي من فيروس كورونا، وأكدَّ ضرورة استخدام الصابون والمعقمات أثناء عملية الغسل.

وأوضح الخبير الألماني أنّ الماء يزيل الأوساخ وبعض الجراثيم فقط، دون أن يكون قادراً على إزالة فيروس كورونا والعديد من الجراثيم الأخرى الموجودة على اليد، وأوصى باستخدام الصابون أثناء غسل اليدين للقضاء على فيروس كورونا وكافة أنواع الجراثيم.

وقال أندريا روكل إنَّ درجة حرارة المياه غير مهمة في القضاء على الفيروس والجراثيم، لأن استخدام الصابون سيزيل الجراثيم ويقضي عليها بكل الأحوال.

وطالب الخبير الألماني بتمرير اليدين تحت ماء الصنبور لـ20 ثانية في حال عدم وجود صابون، وقال إنّ هذه العملية تزيل بعض الجراثيم عن اليد.

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