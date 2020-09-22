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هل يحمي غسل اليدين بالماء فقط من كورونا؟

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال أندريا روكل العامل في مركز التعليم الصحي في ألمانيا إنَّ غسيل اليدين بالماء فقط لا يحمي من فيروس كورونا، وأكدَّ ضرورة استخدام الصابون والمعقمات أثناء عملية الغسل.

وأوضح الخبير الألماني أنّ الماء يزيل الأوساخ وبعض الجراثيم فقط، دون أن يكون قادراً على إزالة فيروس كورونا والعديد من الجراثيم الأخرى الموجودة على اليد، وأوصى باستخدام الصابون أثناء غسل اليدين للقضاء على فيروس كورونا وكافة أنواع الجراثيم.

وقال أندريا روكل إنَّ درجة حرارة المياه غير مهمة في القضاء على الفيروس والجراثيم، لأن استخدام الصابون سيزيل الجراثيم ويقضي عليها بكل الأحوال.

وطالب الخبير الألماني بتمرير اليدين تحت ماء الصنبور لـ20 ثانية في حال عدم وجود صابون، وقال إنّ هذه العملية تزيل بعض الجراثيم عن اليد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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