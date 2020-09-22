بوتسوانا تحل لغز النفوق المفاجئ لمئات الفيلة

تمكنت حكومة بوتسوانا من حل لغز النفوق المفاجئ لمئات الفيلة في منطقة دلبتا أوكتافانغو، وقالت إنَّها نفقت بسبب البكتريا الزرقاء.

وقال الطبيب البيطري ممادي روبن إنَّ تحاليل عينات الدم التي أخذت من الفيلة النافقة أثبتت إصابتها بالبكتريا الزرقاء، وأكدّ الطبيب التابع لوزارة الحياة البرية والمحميات الطبيعة وصول البكتريا لأجساد الفيلة عن طريق الماء، حيث كانت منتشرة بشكل كبير في مياه المستنقعات التي شربت منها الفيلة النافقة.

وأوضح الطبيب البيطري أنّ البكتريا الزرقاء تفرز سموماً عصبية تؤدي لموت الفيل، وقال إنَّ حالات نفوق الفيلة توقفت بعد نهاية شهر يونيو لجفاف المستنقعات.

يذكر أن بوتسوانا التي تضم حوالي 130 ألف فيل حر شهدت نفوق أكثر من 300 فيل لأسباب غامضة في الفترة ما بين مارس ويونيو الماضي، قبل أن يتم حل اللغز أخيراً.

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