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منع الكلام بوسائل النقل في الفليبين بسبب كورونا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها للحد من انتشار فيروس كورونا أصدرت السلطات الفليبينية قرارات صارمة ووضعت بروتكولات لحماية الناس من الفيروس الخطير أثناء استخدامهم وسائل النقل العامة.

وقال هاري روك المتحدث باسم الرئيس الفليبيني رودريجو دوتيرتي إنّ الرئيس أصدر قرارات صارمة لحماية الناس أثناء الركوب في الحافلات العامة، حيث أعاد مسافة التباعد داخل الحافلات لـ 1 متر بعدما قُلِصَت في 14 سبتمبر الجاري لـ 75 سم متراً في محاولة لإنعاش الاقتصاد المنكمش بسبب الوباء.

بالإضافة إلى ذلك فقد منع الكلام وتناول الطعام داخل الحافلات العامة، وفرض غرامات ضخمة على مخالفي هذه القواعد.

وأكدَّ هاري روك تأثر قطاع النقل العام بهذه القرارات، لأنَّها ستقلص الطاقة الاستيعابية في الحافلات لأقل من النصف.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الفيليبين تجاوز 291 ألف إصابة توفي منهم أكثر من 5000 شخص.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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