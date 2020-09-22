HP تطلق شاشة لمسية بمواصفات مميزة

أطلقت شركة HP الأمريكية شاشة لمسية بمواصفات مميزة أطلقت عليها E24t G4 FHD.

وزودت الشركة الأمريكية شاشتها الجديدة بلوحة IPS مقاس 23.8 بوصة ودقة عرض 1920*1080 بيكسل، وكثافة بيكسلات 92 نقطة في البوصة.

وتتميز الشاشة الجديدة باحتوائها على وظيفة لمسية، درجة سطوع 250قنديلةم2، نسبة تباين ثابتة عند 1000:1، وزمن استجابة يصل إلى 5 ميللي في الثانية.

وستحتوي الشاشة الجديدة على عدة منافذ تتيح وصلها مع الأجهزة الأخرى كمنفذ Display Port 1.2، ومنفذ HDMI 1.4، ومنفذ USB-C، ومحور USB بـ 4 منافذ، بالإضافة لاحتوائها على حامل يتيح ضبط ميلان الشاشة.

يذكر أن الشركة الأمريكية لم تفصح عن موعد طرح شاشتها الجديدة في الأسواق، ولا عن سعرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية