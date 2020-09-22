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HP تطلق شاشة لمسية بمواصفات مميزة

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت شركة HP الأمريكية شاشة لمسية بمواصفات مميزة أطلقت عليها E24t G4 FHD.

وزودت الشركة الأمريكية شاشتها الجديدة بلوحة IPS مقاس 23.8 بوصة ودقة عرض 1920*1080 بيكسل، وكثافة بيكسلات 92 نقطة في البوصة.

وتتميز الشاشة الجديدة باحتوائها على وظيفة لمسية، درجة سطوع 250قنديلةم2، نسبة تباين ثابتة عند 1000:1، وزمن استجابة يصل إلى 5 ميللي في الثانية.

وستحتوي الشاشة الجديدة على عدة منافذ تتيح وصلها مع الأجهزة الأخرى كمنفذ Display Port 1.2، ومنفذ HDMI 1.4، ومنفذ USB-C، ومحور USB بـ 4 منافذ، بالإضافة لاحتوائها على حامل يتيح ضبط ميلان الشاشة.

يذكر أن الشركة الأمريكية لم تفصح عن موعد طرح شاشتها الجديدة في الأسواق، ولا عن سعرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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