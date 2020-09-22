شركة Realme تطلق سلسلة Realme Narzo 20 Series

كشفت شركة Realme الصينية عن سلسلة هواتف جديدة أطلقت عليها Realme Narzo 20 Series.

وستضم السلسلة الجديدة 3 هواتف هي: Realme Narzo 20A، Realme Narzo 20، Realme Narzo 20 Pro.

وسيعمل الهاتف Realme Narzo 20A بمعالج Snapdragon 665 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة مقاس 6.5 بوصة وبدقة عرض HD+، وسيحتوي على كاميرا أمامية مناسبة لصور السيلفي وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32 و64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 3 و4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير لا تدعم خاصية الشحن السريع، ومستشعر للبصمات، واي فاي، وبلوتوث.

أما الهاتف Realme Narzo 20 فسيعمل بمعالج Media Tek Helio G85 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت ريلمي هذا الجهاز بشاشة مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض HD+، وستحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 64 و128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط، مستشعر للبصمات، وواي فاي.

في حين سيأتي الهاتف Realme Narzo 20 Pro بمواصفات أعلى، حيث سيعمل بمعالج Media Tek Helio G95.

وزودت الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 90 هرتز، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهواتف الجديدة ما بين 25 و30 سبتمبر الجاري بسعر 115 إلى 130 دولارا للهاتف Realme Narzo 20A، و145 لـ 155 دولارا للهاتف Realme Narzo 20، و205 لـ 230 بالنسبة للهاتف Realme Narzo 20 Pro.

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