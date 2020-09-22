أردوغان يعلن نجاج تجارب لقاح كورنا وملياردير أمريكي يحدد موعدا لنهاية الوباء

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، نجاح تجربتين على الحيوانات من مجموع 8 دراسات جارية لتطوير لقاح لفيروس كورونا المستهدف طرحه للاستخدام مطلع 2021.

وأضاف أردوغان أنه سيتم تشديد الرقابة على المقاهي والمطاعم، وعلى الأشخاص المُلزمين بالحجر الصحي، ملمحا لتوقع فرض قيود تجول على المواطنين من عمر 65 عاما .

وأشار أردوغان إلى نجاح بلاده في احتواء فيروس كورونا من حيث الإجراءات والتدابير المتخذة والخدمات المُقدمة للمرضى منذ بداية انتشار الفيروس فيها .

وفي ذات السياق قال الملياردير الأمريكي بيل غيتس، إن جائحة كورونا ستنتهي بحلول عام 2022، وأن الحياة ستعود لطبيعتها في الولايات المتحدة بحلول صيف عام 2021.

وأرجع غيتس في مقابلة مع فوكس نيوز توقعاته تلك إلى اللقاحات التي استثمر فيها مؤخرا، التي يجري العمل عليها حاليا لمكافحة المرض.

وتوقع غيتس أن يكون عام 2022 نهاية الوباء وأضاف “خلال عام 2021 يجب أن نكون قادرين على خفض الأرقام.” بحسب روسيا اليوم.

يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم قد تجاوز31 مليون مصاب، بينما بلغت حالات الشفاء 21.5 مليون وحالات الوفاة وصلت 967 ألف وفاة .

المصدر: العربي 21

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