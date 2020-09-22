انخفاض قياسي بمشاهدة حفل جوائز إيمي.. والمتهم كورونا

شهد حفل جوائز الإيمي هذا العام انخفاضاً قياسياً بعدد المشاهدين، حيث أظهرت بيانات محطة إيه بي سي التابعة لشركة والت ديزني أنَّ عدد متابعي الحفل عبر التلفزيون بلغ 6.1 مليون شخص مقارنةً بـ 6.9 حضروا الحفل العام الماضي بشكلٍ مباشر على شبكة فوكس.

وبررت اللجنة المنظمة للحفل الانخفاض القياسي بعدد المشاهدين بانتشار فيروس كورونا الذي شل حركة تصوير الأفلام، وأجل عرض الكثير منها للعام القادم.

يذكر أنَّ حفل جوائز الإيمي الذي أقيم يوم 20 سبتمبر الجاري شهد إجراءات استثنائية فرضها انتشار فيروس كورونا، حيث غابت السجادة الحمراء عن الحفل لأول مرة، وبقي المرشحون في منازلهم، في حين تولى جيمي كيمي تقديم العرض.

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