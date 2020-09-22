نزيف الأنف المتكرر.. على ماذا يدل؟

قال المركز الألماني للتوعية الصحية إنَّ نزيف الأنف المتكرر يعد دليلاً على الإصابة بداء فون ويلبيراند.

وأرجع المركز الألماني أسباب حدوث المرض لأسبابٍ وراثية تتعلق بنقص أو خلل وراثي يتعلق بعامل تخثر الدم، وأسباب غير وراثية تتعلق بقصور الغدة الدرقية أو تركيب صمام صناعي للقلب وبخاصة الصمام الأبهري.

وحدد مركز التوعية الألماني أعراض المرض بنزيف متكرر في الأنف، وظهور بقع زرقاء كبيرة على الجلد تشبه الكدمات البسيطة، بالإضافة لظهور دم في البول.

يذكر أن داء فون ويلبيراند سمي بهذا الاسم نسبةً للطبيب الفنلندي الذي اكتشفه، ويتم علاجه بواسطة الأدوية المعالجة لمرض الهيموفيليا (نزف الدم الوراثي).

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