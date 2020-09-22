حادثة طريفة.. حيوان يقتحم مباراة ويوقفها 20 دقيقة (فيديو)

شهدت مباراة كارلتون أتلتيك وإلكي تاون والتي أقيمت في مقاطعة ويست يوركش البريطانية يوم 19 سبتمبر الجاري حادثةً طريفةً، إذ اقتحم حيوان من نوع ألباكا المباراة بعد مرور 20 دقيقة على بدايتها وسط ذهول اللاعبين والحكام، والطاقم الفني للفريقين.

وقالت كلير أرمسترونغ المسؤولة عن الشؤون المتعلقة بوباء فيروس كورونا في فريق إلكي تاون إنّها قامت بتوثيق الحادثة غير المألوفة عبر مقطع فيديو منذ دخول الحيوان الهارب من إحدى المزارع إلى أرض الملعب.

وأدى دخول حيوان ألباكا لتوقف المباراة لعدة دقائق ريثما تم إخراجه لتستأنف بعدها المباراة ويفوز فريق إلكي تاون بهدفين نظيفين.

وقام نادي إلكي تاون بنشر الفيديو المسجل على حسابه الرسمي في تويتر، وحقق الفيديو انتشاراً كبيراً وحصد أكثر من 700 ألف مشاهدة في يومين.

من جانبه قال رئيس النادي إنّه لم يرَ مثل هذا الشيء طوال حياته الرياضية الممتدة لأكثر من 40 عاماً.

يذكر أن نادي إلكي تاون قرر استخدام حيوان الألباكا كتميمة حظ للنادي بعدما حقق الفريق الانتصار في المباراة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية