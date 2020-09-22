منوعات

حادثة طريفة.. حيوان يقتحم مباراة ويوقفها 20 دقيقة (فيديو)

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مباراة كارلتون أتلتيك وإلكي تاون والتي أقيمت في مقاطعة ويست يوركش البريطانية يوم 19 سبتمبر الجاري حادثةً طريفةً، إذ اقتحم حيوان من نوع ألباكا المباراة بعد مرور 20 دقيقة على بدايتها وسط ذهول اللاعبين والحكام، والطاقم الفني للفريقين.

وقالت كلير أرمسترونغ المسؤولة عن الشؤون المتعلقة بوباء فيروس كورونا في فريق إلكي تاون إنّها قامت بتوثيق الحادثة غير المألوفة عبر مقطع فيديو منذ دخول الحيوان الهارب من إحدى المزارع إلى أرض الملعب.

وأدى دخول حيوان ألباكا لتوقف المباراة لعدة دقائق ريثما تم إخراجه لتستأنف بعدها المباراة ويفوز فريق إلكي تاون بهدفين نظيفين.

وقام نادي إلكي تاون بنشر الفيديو المسجل على حسابه الرسمي في تويتر، وحقق الفيديو انتشاراً كبيراً وحصد أكثر من 700 ألف مشاهدة في يومين.

من جانبه قال رئيس النادي إنّه لم يرَ مثل هذا الشيء طوال حياته الرياضية الممتدة لأكثر من 40 عاماً.

يذكر أن نادي إلكي تاون قرر استخدام حيوان الألباكا كتميمة حظ للنادي بعدما حقق الفريق الانتصار في المباراة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك