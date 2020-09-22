جديد Royole.. هاتف قابل للطي بمواصفات متقدمة

أعلنت شركة Royole عن هاتفٍ جديدٍ قابلٍ للطي بمواصفات مميزة أطلقت عليه FlexPai 2 5G.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 865 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة water OS 2.0.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة OLED رئيسية مقاس 7.8 بوصة ودقة عرض 1920*1440 بيكسل، بالإضافة لشاشتين تظهران عندما يطوى الهاتف الأولى بمقاس 5.5 بوصة ودقة عرض 1440*990 بيكسل، وستحتوي على زر للاختصارات وفواصل الشاشة، والثانية بمقاس 5.4 بوصة ودقة عرض 1440*810 بيكسل.

وسيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مناسبة لصور السيلفي وكاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 32 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 16 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 256 و512 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8 و12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4450 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع، واي فاي وبلوتوث.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 1470 و1710 دولارات أمريكية.

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