تحديث iOS 14 – كيفية تغيير تطبيق البريد الافتراضي إلى Gmail أو Outlook

من المميزات الجديدة التي يتيحها تحديث iOS 14 و iPadOS 14 هي إمكانية تغيير تطبيق البريد الالكتروني الافتراضي وبذلك يمكن مثلاً استخدام تطبيق جوجل Gmail أو مايكروسوفت Outlook كتطبيق أساسي عوضاً عن تطبيق النظام الذي توفره ابل.

قبل أن نبدأ في الحديث عن أي شيء يجب أولاً التحديث إلى iOS 14 أو iPadOS 14 ثم تثبيت أو تحديث تطبيق Gmail أو Outlook إلى أحدث إصدار متوفر من متجر الآب ستور.

تعديل تطبيق البريد الالكتروني الافتراضي إلى Gmail أو Outlook ميزة مهمة كان ينتظرها الكثيرون الذين لا يعجبهم بالضرورة تطبيق البريد Mail الخاص بأبل، ويفضلون تطبيقات الطرف الثالث الأخرى وخاصة إن كانت حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم تابعة لجوجل أو مايكروسوفت.

كيفية تغيير تطبيق البريد الإلكتروني الافتراضي على الايفون والايباد؟

الأمر بسيط عند تعديل تطبيق البريد الالكتروني الافتراضي على الايفون والايباد وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية:

قم بالذهاب إلى الإعدادات Settings

مرر لأسفل حتى تصل إلى تطبيق Gmail مثلاً ثم اضغط عليه

سوف تلاحظ وجود خيار إضافي وهو “تطبيق البريد الافتراضي” أو “Default Mail app” اضغط عليه.

قم باختيار تطبيق Gmail عوضاً عن تطبيق Mail، حيث ستلاحظ وجود علامة صح ✔️ بجانبه.

أيضاً هناك في تحديث iOS 14 و iPadOS 14 إمكانية تغيير المتصفح الافتراضي في النظام إلى جوجل كروم أو فايرفوكس مثلاً أو أي متصفح آخر عوضاً عن متصفح سفاري.