شركة Razer تطلق مجموعة من الأجهزة الطرفية اللاسلكية

كشفت شركة Razer الأمريكية عن مجموعة من الأجهزة الطرفية اللاسلكية المميزة، وتضمنت هذه المجموعة الفأرة Razer DEATHADDER V2 Pro، لوحة المفاتيح Razer Black Widow V3 Pro، وسماعة الرأس Razer Black Shark V2 Pro.

وجاءت سماعة الرأس Razer Black Shark V2 Pro بتصميم مميز ومتين، واحتوت على غطاء أذن مغلق مع وسائد أذن مبطنة بالجلد تساعد على إلغاء الضوضاء السلبية، ووسائد أذن من فوم تقلل أثر تثبيت السماعة لوقت طويل، بالإضافة لاحتوائها على وسائد الأذن وطوق رأس صنع من قماش FlowKnit الذي يقلل التعرق لاحتوائه على نسيج منفذ للهواء.

وزودت الشركة الأمريكية سماعتها الجديدة بتقنية Hyper Speed Wireless اللاسلكية، واستخدم فيها نفس مشغلات الصوت التي دمجت في سماعة Razer Black Shark V2.

وتحتوي السماعات على غرفة إضافية تعمل على توفير صوت نقي مع الترددات العالية، المتوسطة، والمنخفضة، مع إمكانية ضبط كل تردد من هذه الترددات بشكلٍ منفصلٍ، وبالإضافة إلى ذلك ستوفر هذه السماعة صوتاً غامراً ومتواصلاً بالنسبة للألعاب اللاسلكية ذات زمن التأخير المنخفض.

وزودت الشركة الأمريكية سماعتها الجديدة بميكروفون Razer HyperClear Supercardioid بمقاس 9.9 ملم الذي يوفر للمستخدم صوتاً نقياً يساعده على التواصل مع أعضاء الفريق في أكثر مراحل اللعب صعوبةً وحماساً، وذلك من خلال ميزة عزل الضوضاء.

وتحتوي السماعة على بطارية قوية تجعلها تعمل لمدة يوم كامل، ونطاق للترددات اللاسلكية يصل إلى 12 متراً.

تعد فأرة Razer DEATHADDER V2 Pro الأحدث في سلسلة DEATHADDER التي أطلقتها الشركة الأمريكية عام 2006 وحققت انتشاراً كبيراً في كافة أنحاء العالم.

وستوفر الفأرة الجديدة 3 أوضاع للاتصال، أولها عبر البلوتوث والذي يجعل البطارية تعمل ل 120 ساعة، وثانيها لاسلكياً عن طريق Hyper Speed Wireless الذي يزيد من سرعة استجابتها ويجعلها تعمل لمدة 70 ساعة، وثالثها عبر كابل Speedflex الذي يجعل المستخدمين يشحنون الفأرة أثناء اللعب.

وزودت الشركة الأمريكية الفأرة الجديدة بالجيل الثاني من مفاتيح الفأرة الضوئية التي تتيح المجال أمام المستخدم للنقر بسلاسة دون الخوف من النقر مرتين، وتتميز هذه المفاتيح بسرعتها الفائقة، وقدرتها على الصمود حتى 70 مليون نقرة.

وتحتوي الفأرة الجديدة على 8 أزرار يمكن برمجتها وتخصيصها من خلال أداة ضبط التكوين 3 Razer Synapse، بالإضافة لتمتعها بمساحة تخزين تصل إلى 5 ملفات ذاكرة داخلية تساعد المستخدم على الوصول لأي مكان بسرعة.

وتتميز هذه الفأرة بتوافقها مع منصة الشحن Razer Mouse Dock Chrome مما يجعلها قابلة للترقية لجهاز الألعاب RGB Battestion، وستحتوي على مستشعر بصري Razer Focus+ 20K DPI، وقبضة يد جانبية مقلوبة بالحقن، وقاعدة فأرة مصنوعة من بوليمرات متعدد رباعي.

أحاطت ريزر لوحة المفاتيح Razer Black Widow V3 Pro بإطار متين، وجهزتها بأزرار تشغيل الوسائط، قرص رقمي متعدد الوظائف، ووسادة ليستند عليها الرسغ تمنح المستخدم راحةً كبيرة أثناء اللعب والكتابة.

وستحتوي لوحة المفاتيح الجديدة على مفاتيح ميكانيكية محسنة من ريزر يبرزها تجويف شفاف جديد يفسح المجال أمام المستخدم للاستمتاع بنظام الإضاءة الأكثر إشراقاً Razer Chroma RGB، وأغطية مفاتيح Doubleshot ABS المحدثة التي تجعلها الأفضل لسطح مكتب منظم ومناسب للألعاب الإلكترونية.

وستمنح المفاتيح الميكانيكية الصفراء المستخدم راحةً كبيرةً بفضل مخمدات الصوت السيليكون الموجودة عليها والتي تمنح اللاعب تجربة مميزة.

وتتميز لوحة المفاتيح الجديدة بقدرتها على تحمل 80 مليون نقرة، وبإمكانية توصيلها بالأجهزة الأخرى عبر تكنولوجيا Hyper Speed Wireless أو كابل USB-C، أو البلوتوث.

يذكر أن Razer ستطلق المجموعة الجديدة يوم 22 سبتمبر الجاري بسعر 180 دولارا أمريكيا لسماعة الرأس Razer Black Shark V2 Pro، و150 دولارا للفأرة Razer DEATHADDER V2 Pro بسعر 129 دولارا أمريكيا، 230 دولارا أمريكي للوحة المفاتيح Razer Black Widow V3 Pro.

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